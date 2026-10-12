1000 goli to nie wszystko? Ronaldo zaskoczył wyznaniem

13:40, 12. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  CNN / The Athletic

Cristiano Ronaldo uważa, że jego osiągnięcia stawiają go na szczycie piłki nożnej, o czym mówił w rozmowie z CNN, na którą powołuje się "The Athletic". Portugalczyk wskazał liczby jako najważniejszy argument.

Cristiano Ronaldo
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fot. Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo uważa się za najlepszego w historii

Cristiano Ronaldo nie zamierza uzależniać swojej oceny od opinii innych. Gwiazda Al-Nassr jest przekonana, że dorobek bramkowy stanowi wystarczający dowód na to, jak ważne miejsce zajmuje w historii piłki nożnej. – Ludzie nie doceniają mojej obecnej formy i moich celów – stwierdził Portugalczyk w rozmowie z CNN, na którą powołuje się „The Athletic”. Zawodnik odniósł się do tego, jak postrzegana jest jego aktualna dyspozycja.

Napastnik został również zapytany o możliwość zdobycia 1000 bramek w karierze. Chociaż ta granica od dawna rozpala wyobraźnię kibiców, Cristiano Ronaldo nie chce podporządkowywać jej całej swojej przyszłości. Podkreślił, że kolejne trafienia powinny przychodzić naturalnie, bez składania dalekosiężnych deklaracji.

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– Wszystko musi dziać się naturalnie. Czy strzelę 925, 930 goli… To znaczy, że jestem najlepszy w historii, kropka. Liczby mówią same za siebie – powiedział Portugalczyk. W ten sposób piłkarz jasno przedstawił własne kryterium oceny: dla niego kluczowy pozostaje dorobek, a nie dyskusje prowadzone poza boiskiem.

Cristiano Ronaldo zaznaczył przy tym, że osiągnięcie kolejnego wielkiego pułapu byłoby wyjątkowym wydarzeniem, ale nie zamierza wybiegać zbyt daleko w przyszłość. – Jeśli osiągnę ten poziom, będzie to niesamowite, ale nie snuję długoterminowych planów – podsumował zawodnik.

Portugalczyk pozostaje skupiony na kolejnych golach. Jednocześnie granica 1000 trafień wciąż jest jednym z najgłośniejszych indywidualnych celów w piłce nożnej.

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