Borussia Dortmund chce reprezentanta Polski. Transfer w styczniu

17:22, 11. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Meczyki.pl

Marcel Reguła był latem blisko przenosin do Borussii Dortmund. Z informacji serwisu Meczyki.pl wynika, że niemiecki klub wrócił po reprezentanta Polski. Odbyły się już rozmowy ws. zimowego transferu.

Niko Kovac
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dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Reguła blisko transferu do Borussii Dortmund

Końcówka letniego okna transferowego była mocno intensywna dla Marcela Reguły. Ówczesny młodzieżowy reprezentant Polski był dosłownie o krok od wielkiego transferu. Nastolatek osiągnął porozumienie z Borussią Dortmund, która wcześniej dogadała się z Zagłębiem Lubin. Do sfinalizowania transakcji potrzebne były jedynie testy medyczne. Finalnie okazało się, że niemiecki klub dokonał innego wyboru, stawiając na Ethana Nwaneriego.

Reguła został więc w Zagłębiu, debiutując w tym czasie w barwach seniorskiej reprezentacji Polski. Niespełna tydzień po zgrupowaniu drużyn narodowych pojawiły się sensacyjne informacje. Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl poinformował, że Borussia wróciła po Regułę i planuje transfer.

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Przez ten cały czas skauci zespołu z Signal Iduna Park obserwowali Regułę. Co więcej, ostatnio doszło do spotkania obu stron. Pierwsze rozmowy miały miejsce w Dortmundzie. Ich efekt? Istnieją duże szanse, że transakcja zostanie sfinalizowana w styczniu, choć jeszcze nic nie jest przesądzone. Ze względu na zmianę prezesa w Zagłębiu, poprzednie ustalenia nie obowiązują, więc jak sugeruje dziennikarz, negocjacje ruszyły od początku.

W tym sezonie Reguła ma na swoim koncie 10 meczów w Ekstraklasie, w których strzelił 2 gole. Łącznie dla Zagłębia uzbierał 10 bramek i 8 asyst w 53 występach. Obecnie ma kontrakt ważny do połowy 2028 roku i jest wyceniany na 7 milionów euro.

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