Endrick wybrał nowy klub. Tam chce trafić talent Realu

17:53, 11. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Endrick nie może liczyć na regularną grę w barwach Realu Madryt. Jak donosi La Gazzetta dello Sport, napastnik wybrał następny klub. Brazylijczyk chciałby trafić do Milanu w Serie A.

Endrick
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fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Endrick

AC Milan to preferowany klub Endricka

Endrick po krótkim pobycie we Francji, gdzie bronił barw Olympique Lyon, wrócił na Bernabeu. Udane pół roku mogło zwiastować, że Brazylijczyk będzie istotną częścią składu. Tak z resztą mówił o nim w trackie okresu przygotowawczego Jose Mourinho. To właśnie szkoleniowiec przekonał go, aby pozostał w Realu Madryt mimo wielu ofert z klubów, w których miałby pewne miejsce w wyjściowej jedenastce.

Pozostanie w Los Blancos z perspektywy czasu nie było jednak dobrą decyzją. Endrick ma na swoim koncie zaledwie jedno spotkanie, w którym przebywał na boisku jedynie przez cztery minuty. Niewykluczone, że w styczniu ponownie uda się na wypożyczenie, a chętnych nie brakuje.

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Ostatnio pojawiły się plotki, że pozyskaniem 20-latka zainteresowany jest AC Milan. Napastnik ma być jednym z priorytetów Rubena Amorima, czyli szkoleniowca Rossonerich. Z doniesień La Gazzetta dello Sport wynika, że zawodnik jest zdeterminowany, żeby przenieść się do Serie A. To właśnie Mediolan ma być klubem, do którego najchętniej by dołączył w kolejnych miesiącach. Wkrótce rozpoczną się oficjalne negocjacje.

Endrick trafił do Realu Madryt latem 2024 roku. Łącznie wystąpił w 41 meczach, w których strzelił 7 bramek. Ma kontrakt do połowy 2030 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 40 milionów euro.

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