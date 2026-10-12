Właściciel Pogoni rzucił wyzwanie Legii! „Zamknę sektor na trzy lata”

12:22, 12. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Alex Haditaghi (X)

Alex Haditaghi ostro zareagował na brak kibiców Wisły Kraków podczas meczu z Legią Warszawa. "Sektor wyjazdowy zamknę na trzy lata" - przekazał właściciel Portowców we wpisie na X.

Alex Haditaghi
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fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Mocny apel właściciela Pogoni Szczecin do Legii

Alex Haditaghi nie krył rozczarowania decyzją, w wyniku której fani Wisły Kraków nie mogli wspierać swojej drużyny w Warszawie. Właściciel Pogoni Szczecin stanął po stronie kibiców i podkreślił, że piłka nożna bez ich obecności traci najważniejszy element. „PIŁKA NOŻNA NALEŻY DO KIBICÓW. BEZ NICH TA GRA NIE MA ŻADNEJ WARTOŚCI!” – napisał, odnosząc się do atmosfery na trybunach podczas spotkania Legii z Wisłą.

Kanadyjski biznesmen zaznaczył, że darzy szacunkiem władze warszawskiego klubu, ale nie zgadza się z decyzją dotyczącą sektora gości. Zaapelował również o rozwiązanie problemów, które doprowadziły do zamknięcia tej części stadionu. „Mam ogromny szacunek dla D.M. i całej organizacji Legii Warszawa. Ale to była absolutnie BŁĘDNA decyzja. Cokolwiek trzeba naprawić w kwestii sektora dla kibiców gości, NAPRAW TO!” – zaapelował Haditaghi.

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Właściciel Pogoni poszedł jednak o krok dalej i przedstawił konsekwencje, jakie zamierza wyciągnąć, jeśli podobna sytuacja spotka fanów jego zespołu. „Jeśli ten sektor zostanie zamknięty dla kibiców Pogoni Szczecin, gdy będziemy u Was gościć, daję Wam słowo, że nasz sektor wyjazdowy zostanie zamknięty dla kibiców Legii na następne 3 LATA. Naprawdę nie chcę tego robić, ale zrobię to” – zapowiedział działacz. Dodał, że nie zamierza kierować się wysokością ewentualnej kary finansowej. „Mam gdzieś, czy kara PZPN wyniesie 250 000 PLN, czy 1 000 000 PLN. Moje zasady nie są na sprzedaż!” – podkreślił Haditaghi.

Właściciel klubu ze Szczecina podkreślił również, że kluby nie są wyłącznie własnością osób zarządzających nimi w danym momencie. „My (właściciele klubów) jesteśmy jedynie tymczasowymi opiekunami tych wielkich klubów. Istniały one przed nami i będą istnieć długo po nas. Ich historia, tożsamość i bicie serca należą do kibiców” – zaznaczył Haditaghi.

Na koniec przedstawiciel Pogoni przypomniał, że pełne trybuny i zaangażowanie fanów są nieodłączną częścią piłkarskich wydarzeń. „Piłka nożna bez kibiców to nie piłka nożna. To bezduszny biznes. NIGDY NIE ZAPOMNIJMY, DLA KOGO GRAMY W TĘ GRĘ!” – zakończył biznesmen.

Portowcy do najbliższej przerwy reprezentacyjnej maja do rozegrania jeszcze cztery spotkania. Z kolei batalia z udziałem Pogoni i Legii na arenie w Warszawie zaplanowana jest na drugi weekend grudnia tego roku.

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