Atletico idzie po gwiazdę Man United. Simeone go podziwia

20:10, 11. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  CaughtOffside

Diego Simeone jest wielkim fanem Bruno Fernandesa. Z informacji serwisu CaughtOffisde wynika, że Atletico Madryt chce spełnić życzenie trenera i ściągnąć gwiazdę Man United.

Diego Simeone
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Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Bruno Fernandes na celowniku Atletico Madryt

Atletico Madryt nie próżnowało w minione lato, wydając ponad 120 milionów na transfery. Żeby rzucić wyzwanie Realowi Madryt i FC Barcelonie sprowadzili bardzo ciekawych zawodników. Drużynę wzmocnili m.in. Morten Hjulmand, Kang-In Lee, Cristian Romero czy Alex Grimaldo. To jednak nie koniec, ponieważ kolejne wzmocnienia są kwestią czasu. Na Riyadh Air Metropolitano marzą o gwieździe Manchesteru United.

Chodzi oczywiście o Bruno Fernandesa, którego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Portugalczyk ma kontrakt z klubem do czerwca 2027 roku, lecz zapisana jest w nim opcja przedłużenia umowy. Nawet jeśli zostanie aktywowana, Czerwone Diabły mogą go sprzedać zimą lub najpóźniej latem.

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Fakt, że Atletico zainteresowało się pomocnikiem, nie jest niczym nowym. Los Colchoneros od dawna obserwują reprezentanta Portugalii. Wielkim fanem piłkarza jest Diego Simeone, a więc szkoleniowiec zespołu z Madrytu. W przeszłości mówił o nim w samych superlatywach. „Gdybym mógł pozyskać tylko jednego piłkarza z topowych lig, byłby to Bruno Fernandes” – cytuje szkoleniowca serwis Goal.com.

Bruno gra na Old Trafford od stycznia 2020 roku. Łącznie wystąpił w 335 meczach, w których strzelił 111 goli i zaliczył 109 asyst. W przeszłości łączono go również z Paris Saint-Germain, Realem Madryt, Bayernem Monachium oraz klubami z Saudi Pro League.

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