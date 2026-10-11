Wirtz na celowniku giganta. Liverpool musi podjąć decyzję

Florian Wirtz jest w kręgu zainteresowań Bayernu Monachium - informuje serwis CaughtOffside. Bawarczycy trzymają rękę na pulsie na wypadek, gdyby Liverpool zdecydował się sprzedać piłkarza.

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Florian Wirtz

Bayern Monachium marzy o transferze Floriana Wirtza

Florian Wirtz w barwach Bayeru Leverkusen błyszczał zarówno w Bundeslidze, jak i Lidze Mistrzów. Wspaniała forma na niemieckich boiskach zaowocowała transferem do Liverpoolu. The Reds zapłacili za niego aż 125 milionów euro, lecz na ten moment trudno powiedzieć, że inwestycja się zwróciła. Ofensywny pomocnik ani trochę nie przypomina zawodnika, którym był w przeszłości, przez co jego przyszłość stanęła pod znakiem zapytania.

Kilka razy w ciągu ostatnich miesięcy Wirtz łączony był z transferem do innego klubu. Głównie w kontekście przyszłości zawodnika pisało się o Bayernie Monachium. Bawarczycy interesują się nim od dawna, gdy ten grał jeszcze w barwach Aptekarzy. Nowe informacje przekazał serwis CaughtOffside.

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Według nich Bayern wróci do tematu w najbliższym czasie, ale warunkiem jest to, że Liverpool musi podjąć decyzję o sprzedaży piłkarza. Inaczej nie zamierzają wykonywać żadnego ruchu. Warto odnotować, że od momentu transferu na Anfield Road wartość rynkowa 23-latka regularnie spada. W momencie zmiany klubu był wyceniany na 140 milionów euro. Dziś jego wartość to „jedynie” 85 mln euro.

Wirtz podczas pobytu w Anglii rozegrał 55 meczów, w których strzelił 7 bramek i zanotował 11 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku.