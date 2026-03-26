AC Milan wkrótce może pożegnać transferowy niewyapł. Pervis Estupinan jest łączony z powrotem do Premier League. Defensor znalazł się na celowniku Tottenhamu Hotspur - donosi Alessandro Jacobone.

Nikt nie spodziewał się przed sezonem, że AC Milan będzie walczył o mistrzostwo Włoch. Massimiliano Allegri jednak znakomicie poukładał drużynę, która zasiada na pozycji wicelidera Serie A. Do końca sezonu ligowego pozostało osiem kolejek, a Rossoneri tracą sześć punktów do Interu Mediolan, który jest liderem. Zapowiada się zatem ekscytująca walka o Scudetto, ponieważ w grze liczy się także SSC Napoli.

Tymczasem z obozu AC Milanu napływają bardzo ciekawe wieści transfer. Alessandro Jacobone informuje, że Rossoneri mogą pozbyć się niewypału, który trafił do drużyny w ubiegłym roku. A jest nim Pervis Estupinan. Reprezentant Ekwadoru jest łączony z powrotem na boiska Premier League. Defensor znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Tottenhamu Hotspur.

Pervis Estupinan nie jest ulubieńcem trybun na San Siro. Lewy obrońca w zasadzie tylko raz zaimponował swoim kibicom. I to w jakim meczu. Ekwadorczyk strzelił zwycięską bramkę w meczu derbowym przeciwko Interowi Mediolan. Może się jednak okazać to za mało, aby zostać na kolejny rok w Serie A.

W obecnym sezonie Pervis Estupinan rozegrał 19 spotkań pod okiem Massimiliano Allegriego. Defensor zdołał strzelić jednego gola, a także zaliczył tyle samo asyst.