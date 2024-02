IMAGO / Nigel Keene Na zdjęciu: Mikel Arteta

Kai Havertz w ostatnim czasie był łączony z opuszczeniem Arsenalu

Wydaje się, że te informacje niewiele miały jednak wspólnego z prawdą

Mikel Arteta jest bowiem bardzo zadowolony z postawy pomocnika

Kai Havertz ulubieńcem Mikela Artety. “Kocham go!”

Mikel Arteta w ostatnim letnim okienku transferowym poprosił włodarzy Arsenalu o sprowadzenie Kaia Havertza, który ostatecznie przeprowadził się do zespołu Kanonierów za 75 milionów euro z innego londyńskiego klubu – Chelsea.

Dotychczasowe liczby 42-krotnego reprezentanta Niemiec na Emirates Stadium nie są imponujące – 33 mecze, 5 bramek i 1 asysta. Z tego powodu w mediach pojawiały się plotki o możliwym szybkim odejściu 24-latka. Wątpliwości rozwiał jednak szkoleniowiec Arsenalu.

– Kai Havertz? Uwielbiam go! Myślę, że wszyscy kochamy go jako piłkarza i jako osobę za wszystko, co wnosi do naszej drużyny. Broni własnego pola karnego, a potem atakuje pole karne rywala… Wykonuje fantastyczną pracę. Jestem z niego bardzo zadowolony – powiedział Mikel Arteta na konferencji prasowej, cytowany przez Fabrizio Romano.