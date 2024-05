fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Arsenal podbierze cel transferowy Milanu?

Joshua Zirkzee rozgrywa przełomowy sezon. W ostatnich miesiącach wyrósł na prawdziwą gwiazdę Bologni, notując w Serie A liczby na poziomie jedenastu trafień oraz pięciu asyst. Znacząco pomógł swojej drużynie w sensacyjnym wyniku, za jaki należy uznać wywalczenie awansu do Ligi Mistrzów. Młodzieżowy reprezentant Holandii trafił na radary największych klubów w Europie. Tego lata rozstrzygnie się jego przyszłość. Wydaje się, że karierę będzie kontynuował poza Bolonią.

Klauzula wykupu w kontrakcie 22-latka wynosi 40 milionów euro. To kwota, która wcale nie odstrasza potencjalnych zainteresowanych, a wręcz skłania ich ku sprowadzeniu holenderskiego napastnika. Największe zainteresowanie Zirkzee generuje we Włoszech, bowiem zabiegają o niego między innymi Milan, Juventus czy Inter Mediolan. Istnieje również spora szansa na przeprowadzkę do Premier League, gdzie na liście życzeń ma go Arsenal oraz Manchester United.

Sam zawodnik uważa, że najkorzystniejsze dla jego rozwoju będzie pozostanie we Włoszech na kolejne lata. To dobra wiadomość dla Milanu, który traktuje jego transfer priorytetowo. Arsenal nie zamierza się jednak poddawać i spróbuje przekonać Zirkzee do przenosin na Wyspy Brytyjskie, oferując największe pieniądze. “Corriere dello Sport” donosi, że zarobki na Emirates Stadium miałyby sięgnąć nawet 6 milionów funtów za sezon gry.

