News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Elneny

Elneny, Soares i Okonkwo odejdą z Arsenalu

Umowy Mohameda Elneny’ego, Cedrica Soaresa oraz Arthura Okonkwo z Arsenalem wygasają 1 lipca tego roku i już wiadomo, że nie zostaną przedłużone. Egipcjanin oraz Portugalczyk w obecnym sezonie nie odgrywali ważnej roli na Emirates Stadium, natomiast angielski bramkarz przebywał na wypożyczeniu we Wrexham AFC. Niewykluczone, że 22-latek pozostanie na stałe w zespole, z którym awansował do League One.

Wymienieni zawodnicy podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego będą więc dostępni na zasadzie wolnego transferu. Spośród tych piłkarzy najlepiej zapamiętany na Emirates Stadium bez wątpienia zostanie Mohamed Elneny. 31-letni defensywny pomocnik w barwach drużyny Kanonierów rozegrał łącznie aż 161 meczów, strzelił 6 goli i zaliczył 10 asyst. Do gabloty wstawił Puchar Anglii oraz dwie Tarcze Wspólnoty.

98-krotny reprezentant Egiptu koszulkę ekipy The Gunners przywdziewał od stycznia 2016 roku. Doświadczony zawodnik odejdzie zatem z Arsenalu po ponad ośmiu latach spędzonych w Londynie. W tym momencie nie wiadomo, gdzie Mohamed Elneny będzie kontynuował swoją karierę. Trzydziestojednolatek może być ciekawą opcją dla wielu klubów na wzmocnienie składu.