Erling Haaland udzielił ciekawej wypowiedzi, którą szybko wykorzystały brytyjskie media. Według The Telegraph gwiazdor Man City otworzył sobie furtkę na przeprowadzkę do Realu Madryt.

IMAGO / Nigel Keene Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland przyznał, że jest szczęśliwy w Man City

Jednocześnie Norweg zasiał ziarno niepewności

Brytyjskie media łączą napastnika z Realem Madryt

Erling Haaland zamieni Man City na Real Madryt?

Erling Haaland to obecnie jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Dlatego nic w tym dziwnego, że Norweg wzbudza szczególne zainteresowanie mediów i innych klubów. Gwiazdor Manchesteru City pojawił na konferencji prasowej przed meczem z FC Kopenhagą. Napastnik przyznał, że jest szczęśliwy w drużynie Obywateli, ale jednocześnie dodał, że nie wiadomo, co się zdarzy w przyszłości.

– Jestem bardzo szczęśliwy, szczególnie z otaczającymi mnie ludźmi. Menadżer, menadżerowie, zarząd. To niezwykła grupa ludzi. Muszę przyznać, że jestem bardzo szczęśliwy. Mówię to teraz, prawdopodobnie będzie to wiadomość. Nigdy nie wiesz, co przyniesie jutro, ale teraz jestem szczęśliwy – powiedział.

Wypowiedź Norwega momentalnie wychwyciły brytyjskie media, które łączą napastnika z transferem do Realu Madryt. Serwis The Telegraph zatytułował swój artykuł słowami “Haaland otwiera przeprowadzkę do Madrytu”, zaś The Sun mówi o “flircie Haalanda z Madrytem”.

