fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcus Thuram

Marcus Thuram chce postawić kolejny krok w swojej piłkarskiej karierze i zmienić otoczenie po zakończonym sezonie. Nadarza się ku temu świetna okazja, bowiem reprezentantowi Francji wygasa kontrakt z Borussią Moenchengladbach.

Marcus Thuram po sezonie zostanie wolnym zawodnikiem

Napastnik budzi spore zainteresowanie

Wybrał on kluby, w których chciałby kontynuować karierę

Thuram stawia na wielkie marki

Na przestrzeni ostatnich lat Marcus Thuram pracował na swoją pozycję na niemieckich boiskach, stając się jednym z najlepszych napastników w Bundeslidze. Potwierdzają to statystyki z obecnego sezonu, gdzie w 15 meczach strzelił 10 bramek i dołożył trzy asysty. Reprezentant Francji uznał, że to odpowiedni moment, aby postawić kolejny krok w swojej piłkarskiej karierze i dołączyć do mocniejszego klubu.

Jego kontrakt z Borussią Moenchengladbach wygasa po sezonie i pomimo starań ze strony władz klubu, nie zostanie przedłużony. Thuram jest przekonany do swojej decyzji, a pracodawcę może zmienić już w trakcie zimowego okienka transferowego. To ostatnia szansa dla “Źrebaków”, aby na rozstaniu ze swoją gwiazdą zarobić jakiekolwiek pieniądze. Uważa się, że kwota transakcji mogłaby wynieść niespełna 15 milionów euro.

25-latek cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony klubów z czołowych europejskich. On sam dokonał już wyboru najbardziej atrakcyjnych kierunków. Z doniesień “Bilda” wynika, że w głównej mierze stawia na cztery zespoły – Manchester United, Bayern Monachium, Paris Saint-Germain oraz Inter Mediolan. Jeśli nie pojawi się żadna konkretna oferta z któregokolwiek z tych czterech klubów, jego przeprowadzka dojdzie do skutku dopiero latem.

