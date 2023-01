fot. PressFocus Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix mierzy się z zamiarem opuszczenia szeregów Atletico Madryt. Jego transfer może finalnie nie dojść do skutku, bowiem “Los Rojiblancos” stawiają zainteresowanym klubom wygórowane żądania.

Joao Felix nie chce dłużej grać dla Atletico Madryt

Portugalczyk zamierza opuścić klub w trakcie zimowego okienka

W Madrycie mają nadzieję, że uda się przekonać napastnika do pozostania

Atletico nie chce puszczać Felixa

Joao Felix nie ukrywa, że chce opuścić szeregi Atletico Madryt. Po obiecującym początku Portugalczyk radził sobie coraz gorzej i nie grał na miarę ogromnego potencjału. Ma to związek z defensywnym systemem Diego Simeone, przez który 23-latek nie jest w stanie rozwinąć skrzydeł. Co więcej, w ostatnim czasie stracił miejsce w wyjściowej jedenastce, co tylko przybliżyło go do decyzji o zmianie pracodawcy.

Media przekonują, że reprezentant Portugalii cieszy się sporym zainteresowaniem głównie na Wyspach Brytyjskich. Pozyskanie go rozważają między innymi Manchester United, Arsenal czy Chelsea. Transfer wydawał się bardzo prawdopodobny, a tymczasem “Relevo” podaje zupełnie inne informacja. Sytuacja Felixa w Madrycie znacząco się zmieniła, bowiem Atletico niechętnie puści swojego zawodnika do innego klubu.

“Los Rojiblancos” stawiają zainteresowanym ekipom wygórowane żądania. Transfer definitywny jest możliwy jedynie w przypadku zapłacenia kwoty w postaci 130-140 milionów euro. W grę wchodzi również wypożyczenie do końca sezonu, na które trzeba wydać aż 21 milionów euro. W umowie najprawdopodobniej nie znalazłaby się opcja wykupu.

Tym działaniem Atletico chce zmusić Felixa do pozostania w zespole przynajmniej do końca sezonu. Władze mają nadzieję, że relacje Portugalczyka z Simeone ulegną poprawie, a sam napastnik będzie w przyszłości liderem ofensywy.

