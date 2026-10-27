Manchester United szuka następcy Carricka. Na liście głośne nazwisko

Manchester United rozgląda się za następcą dla Michaela Carricka. Jak przekonuje "The Times", Julian Nagelsmann zyskuje poparcie w klubie i może być kandydatem do objęcia zespołu.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manchester United może zaskoczyć wyborem

Manchester United nie może być spokojny o przyszłość obecnego szkoleniowca. Porażka z Bournemouth (0:3) ponownie rozbudziła dyskusję na temat pracy Michaela Carricka, a władze klubu mają analizować możliwe scenariusze. W grze pozostają nazwiska uznanych trenerów. W każdym razie nie ma jeszcze przesądzonej decyzji w sprawie zmiany na stanowisku menedżera.

Według wieści „The Times” jednym z najpoważniejszych kandydatów jest Julian Nagelsmann. Selekcjoner reprezentacji Niemiec może liczyć na wsparcie Christophera Vivella, odpowiedzialnego za rekrutację, który zna go ze wspólnej pracy w RB Lipsk. Inne stanowisko ma prezentować dyrektor sportowy Jason Wilcox. Ten wyżej ceni Eddiego Howe’a, zwracając uwagę na jego doświadczenie w Premier League.

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Nagelsmann ma za sobą pracę w Bayernie Monachium i RB Lipsk, a także prowadzenie reprezentacji Niemiec. Jego atutem jest elastyczność taktyczna oraz umiejętność dostosowywania sposobu gry do dostępnych zawodników. Niemiec nie prowadził jednak dotąd zespołu w lidze angielskiej, co może mieć znaczenie przy podejmowaniu decyzji przez działaczy z Old Trafford.

Warsztat trenera wysoko Jurgen Klopp. Były menedżer Liverpoolu chwalił Nagelsmanna, określając jego umiejętności trenerskie jako „naprawdę, naprawdę dobre”. Na ten moment Niemiec i Eddie Howe mają znajdować się w gronie głównych opcji rozważanych przez Manchester United. Ostateczny wybór będzie zależał zarówno od oceny kandydatów, jak i od tego, jak klub oceni dalszą pracę Carricka.