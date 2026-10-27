Manchester United szuka następcy Carricka. Na liście głośne nazwisko

10:39, 27. października 2026 13:42, 27. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Times

Manchester United rozgląda się za następcą dla Michaela Carricka. Jak przekonuje "The Times", Julian Nagelsmann zyskuje poparcie w klubie i może być kandydatem do objęcia zespołu.

Piłkarze Manchesteru United
Obserwuj nas w
fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manchester United może zaskoczyć wyborem

Manchester United nie może być spokojny o przyszłość obecnego szkoleniowca. Porażka z Bournemouth (0:3) ponownie rozbudziła dyskusję na temat pracy Michaela Carricka, a władze klubu mają analizować możliwe scenariusze. W grze pozostają nazwiska uznanych trenerów. W każdym razie nie ma jeszcze przesądzonej decyzji w sprawie zmiany na stanowisku menedżera.

Według wieści „The Times” jednym z najpoważniejszych kandydatów jest Julian Nagelsmann. Selekcjoner reprezentacji Niemiec może liczyć na wsparcie Christophera Vivella, odpowiedzialnego za rekrutację, który zna go ze wspólnej pracy w RB Lipsk. Inne stanowisko ma prezentować dyrektor sportowy Jason Wilcox. Ten wyżej ceni Eddiego Howe’a, zwracając uwagę na jego doświadczenie w Premier League.

Odbierz FREEBET 20 PLN w aplikacji Superbet. Zarejestruj się z kodem promocyjnym GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Nagelsmann ma za sobą pracę w Bayernie Monachium i RB Lipsk, a także prowadzenie reprezentacji Niemiec. Jego atutem jest elastyczność taktyczna oraz umiejętność dostosowywania sposobu gry do dostępnych zawodników. Niemiec nie prowadził jednak dotąd zespołu w lidze angielskiej, co może mieć znaczenie przy podejmowaniu decyzji przez działaczy z Old Trafford.

Warsztat trenera wysoko Jurgen Klopp. Były menedżer Liverpoolu chwalił Nagelsmanna, określając jego umiejętności trenerskie jako „naprawdę, naprawdę dobre”. Na ten moment Niemiec i Eddie Howe mają znajdować się w gronie głównych opcji rozważanych przez Manchester United. Ostateczny wybór będzie zależał zarówno od oceny kandydatów, jak i od tego, jak klub oceni dalszą pracę Carricka.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości