Barcelona podziwia gwiazdę PSG. Wycena zwala z nóg

10:36, 25. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Ekrem Konur

FC Barcelona cały czas rozważa kolejne transfery. Jak donosi Ekrem Konur, w kręgu zainteresowań znalazł się Vitinha. Wyciągnięcie piłkarza z Paris Saint-Germain wydaje się jednak niemożliwe. Mówi się o wycenie w wysokości 140 milionów euro.

Hansi Flick
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Vitinha zachwycił Barcelonę. PSG wycenia go na 140 mln euro

FC Barcelona jest w trakcie przebudowy zespołu. Pierwsza faza zmian miała miejsce w trakcie poprzedniego okna transferowego, w którym wydano na wzmocnienia ponad 180 milionów euro. Większość ruchów dotyczyła formacji ofensywnej. Ściągnięto takich graczy jak Anthony Gordon, Karim Adeyemi czy Gabriel Jesus. W środku pola także pojawiła się nowa twarz – Rodri. Mistrz świata wybrał Blaugranę kosztem Realu Madryt.

W następnych miesiącach przebudowana ma zostać formacja defensywna. Priorytetem ma być sprowadzenie nowego stopera. Oprócz tego potrzebni będą również nowi boczni obrońcy, co jest powiązane z niepewną przyszłości zarówno Alejandro Balde, jak i Julesa Kounde.

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Z informacji Ekrema Konura wynika, że w klubie rozważany jest także kolejny transfer środkowego pomocnika. Na liście życzeń znalazł się Vitinha, a więc jeden z najlepszych zawodników w drugiej linii na świecie. Transakcja ma jednak bardzo małe szanse powodzenia. Przede wszystkim dziennikarz zaznaczył, że Paris Saint-Germain uważa go za nietykalnego. Portugalczyk to absolutna gwiazda i kluczowy zawodnik pierwszego składu. Co więcej, sam piłkarz nie wykazuje chęci do zmiany otoczenia. Kolejnym problemem byłaby kwota transferu, ponieważ został wyceniony na 140 milionów euro.

Vitinha w poprzednim sezonie zagrał w 50 meczach, w których strzelił 7 goli i zaliczył 10 asyst. W trwających rozgrywkach ma na swoim koncie 3 gole i asystę w 12 spotkaniach. Kontrakt z PSG obowiązuje go do czerwca 2029 roku.

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