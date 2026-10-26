Nie tylko Haaland. Tego piłkarza Man City chce Barcelona

Erling Haaland jest jednym z priorytetów FC Barcelony. Jak poinformował serwis El Nacional, napastnik to tylko jeden z piłkarzy Man City, który trafił na listę życzeń Blaugrany. Wśród celów transferowych jest także Rayan Cherki.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland i Cherki na liście życzeń FC Barcelony

FC Barcelona przygotowuje się do kolejnego okna transferowego. W planach Katalończyków są wzmocnienia przede wszystkim formacji defensywnej, gdzie Hansi Flick chce dodatkowego stopera, a także bocznych obrońców. Niewykluczone, że podobnie jak w minione lato wzmocniona zostanie ofensywa. Wszystko za sprawą sytuacji Man City, który może zostać ukarany ujemnymi punktami, co sprawi, że spadną do Championship.

Jeśli taki scenariusz się urzeczywistni, Barcelona będzie chciała ściągnąć m.in. Erlinga Haalanda. Norweski piłkarz to priorytet transferowy. Warunkiem jest jednak wcześniejsza kara dla Man City. Okazuje się jednak, że napastnik to tylko jeden z kilku opcji, jakie rozważa Blaugrana.

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Z informacji El Nacional wynika, że w kręgu zainteresowań Barcelony znalazł się również Rayan Cherki. Źródło jest przekonane, że Francuz byłby skłonny rozważyć ofertę Dumy Katalonii, gdyby był zmuszony odejść ze względu na karę Man City. Trzeba jednak zauważyć, że potencjalny transfer oznaczałby prawdopodobnie odejście Fermina Lopeza. Jest mało prawdopodobne, aby obaj gracze mogli razem grać w zespole Hansiego Flicka.

Cherki mógłby trafić na Camp Nou, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Fermin zostanie sprzedany. Nie chodzi jedynie o kwestie miejsca na boisku, ale także finanse. Sprzedaż reprezentanta Hiszpanii rozwiązałaby problemy z finansowym Fair-Play, a także limitem budżetu płacowego.