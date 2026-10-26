Real Madryt wskazał cel na przyszłe lato. Duża oferta za gwiazdę Liverpoolu

Real Madryt wyznaczył pierwszy transfer na lato przyszłego roku. Z doniesień Fichajes wynika, że przygotowana jest oferta za Alexisa Mac Allistera. Pomocnik Liverpoolu ma kosztować 60 mln euro.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real przygotował ofertę za Alexisa Mac Allistera

Real Madryt ma za sobą jedno z najlepszych okienek transferowych w historii. Do tej pory większość transferów można uznać za udane. Szczególnie dobrze spisuje się Yan Diomande, Marc Cucurella, Ibrahima Konate i Carlos Espi. W kolejnych miesiącach można się spodziewać następnych wzmocnień. Nie jest tajemnicą, że Los Blancos rozglądają się za środkowym pomocnikiem. Jest to pozycja, jakiej nie udało im się wzmocnić ostatnim razem.

W gronie potencjalnych kandydatów do transferu wymieniano trzech zawodników. Z Królewskimi łączony był Rodri, Enzo Fernandez oraz Alexis Mac Allister. Pierwsza dwójka trafiła do zupełnie innych drużyn. Barw klubowych nie zmienił jedynie piłkarz Liverpoolu.

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Z informacji Fichajes wynika, że to właśnie Alexis Mac Allister jest priorytetem Realu Madryt, który wskazał go jako cel na przyszłe lato. Florentino Perez miał przygotować ofertę za Argentyńczyka, która sięga 60 milionów euro. The Reds są skłonni sprzedać 27-latka, jeśli wpłynie odpowiednia oferta. Nie jest jednak pewne, czy kwota, jaką planują zaoferować Madrytczycy, zadowoli 20-krotnych mistrzów Anglii.

Mac Allister trafił do Liverpoolu latem 2023 roku. Od tego momentu wystąpił w 162 meczach, w których strzelił 23 gole i zanotował 21 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku. Obecnie jest wyceniany na 70 milionów euro.