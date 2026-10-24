Real Madryt marzeniem reprezentanta Polski. „Porównują mnie do Bellinghama”

15:31, 24. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Red Bull Polska

Bartosz Mazurek rozwija się w barwach Red Bull Salzburg. Transfer do mocniejszego klubu to tylko kwestia czasu. W rozmowie z Red Bull Polska ujawnił, w jakiej drużynie widziałby się za pięć lat. Wprost wskazał na Real Madryt.

Jude Bellingham
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Mazurek marzy o transferze do Realu Madryt

Real Madryt przez wielu uważany jest za najlepszy klub piłkarski w historii. Nic więc dziwnego, że bardzo dużo młodych piłkarzy marzy o tym, aby pewnego dnia założyć koszulkę Los Blancos i wystąpić na wypełnionym po brzegi Estadio Santiago Bernabeu. Wśród nich z całą pewnością jest Bartosz Mazurek, a więc jeden z najlepszych młodych polskich piłkarzy. Obecnie 19-latek rozwija się w RB Salzburg, do którego trafił latem.

O Mazurku świat usłyszał w poprzednim sezonie, gdy jeszcze w barwach Jagiellonii Białystok strzelił hat-tricka w meczu z Fiorentiną w Lidze Konferencji. Szybko trafił na listę życzeń silniejszych klubów, a o jego transfer zabiegało m.in. FC Porto. Nie tak dawno w rozmowie z Red Bull Polska wprost zasugerował, że w przyszłości widziałby się w Realu Madryt. Ujawnił, że często jest porównywany do jednej z gwiazd klubu – Jude’a Bellinghama.

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Mam nadzieję, że w Realu Madryt. Chłopaki trochę porównują mnie do Jude’a Bellinghama, więc czemu nie? – odpowiedział Bartosz Mazurek.

Mazurek stał się kluczowym zawodnikiem RB Salzburg. W tym sezonie wystąpił już w 18 meczach, w których strzelił dwie bramki i zaliczył trzy asysty. Niedawno zadebiutował w młodzieżowej reprezentacji Polski U21. W pierwszym spotkaniu od razu strzelił dwie bramki. Powołanie do pierwszej reprezentacji jest więc tylko kwestią czasu. Tak samo, jak kolejny duży transfer w karierze 19-letniego pomocnika.

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