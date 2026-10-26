Newcastle mu się przygląda. Gwiazda Wisły Kraków na radarze

12:28, 26. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Gazeta Krakowska / Meczyki.pl

Wisła Kraków w weekend rywalizowała z Rakowem Częstochowa. Na trybunach usiedli wysłannicy Newcastle. Gazeta Krakowska i Meczyki sugerują, że celem Anglików był Jakub Krzyżanowski.

Wisła Kraków
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Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Wisła Kraków

Krzyżanowski pod obserwacją Newcastle

Wisła Kraków w miniony weekend przedłużyła serię zwycięstw przed własną publicznością do sześciu z rzędu. W PKO BP Ekstraklasie są jak na razie niepokonani na własnym stadionie. W ostatnim spotkaniu pokonali Raków Częstochowa, strzelając gola w doliczonym czasie gry. Komplet punktów zapewnił im Kacper Duda. Co ciekawe, na trybunach obiektu przy Reymonta widziani byli przedstawiciele jednego z angielskich klubów.

Jak poinformował Bartosz Karcz z Gazety Krakowskiej w meczu Wisła – Raków grę Jakuba Krzyżanowskiego obserwowali wysłannicy Newcastle. Te doniesienia potwierdził także Tomasz Włodarczyk. Dziennikarz serwisu Meczyki.pl przyznał, że lewy obrońca cieszy się dużym zainteresowaniem.

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Newcastle United – o czym pisał Bartosz Karcz – obserwowało go z trybun w meczu z Rakowem. Sprawa nie jest jeszcze jakoś rozwojowa. Nie tylko Newcastle mu się przygląda. Po meczu z Legią telefony z Europy się rozdzwoniły – ujawnił Tomasz Włodarczyk w Meczykach.

Krzyżanowski to wychowanek Wisły Kraków. W sezonie 2024/2025 zbierał doświadczenie na wypożyczeniu w Torino, gdzie grał w drużynach młodzieżowych. W tym sezonie jest podstawowym zawodnikiem wyjściowej jedenastki. Łącznie uzbierał już 67 meczów w klubie, strzelając jednego gola i notując pięć asyst. Jest jednym z naturalnych kandydatów do gry na lewej stronie w reprezentacji Polski. Jeszcze nie miał okazji zadebiutować w dorosłej kadrze.

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