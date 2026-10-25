Nico Williams ma zastąpić gwiazdę. Wielki transfer możliwy

12:10, 25. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Eurosport

Nico Williams podczas zimowego okna transferowego może zmienić klub. Z doniesień Eurosportu wynika, że jego transfer rozważa Paris Saint-Germain. Jest to efekt kontuzji Khvichy Kvaratskhelii, który wypadł do końca sezonu. Obecnie skrzydłowy gra w barwach Athletic Bilbao.

Nico Williams
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DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Williams pod lupą Paris Saint-Germain. Ma zastąpić Kvaratskhelię

Nico Williams przez ostatnie dwa lata był jednym z priorytetów FC Barcelony. Finalnie jego transfer do stolicy Katalonii nigdy nie został sfinalizowany. Zamiast tego mistrz świata i mistrz Europy przedłużył kontrakt z obecnym klubem do czerwca 2035 roku. Szybko okazało się jednak, że 24-letni skrzydłowy pośpieszył się z tą decyzją. Ze względu na słabą formę zespołu i brak perspektyw na walkę o trofea rozgląda się za nowym pracodawcą.

Z ratunkiem może przyjść jeden z europejskich gigantów. Z informacji, jakie opublikował Eurosport, wynika, że Nico Williams trafił na listę życzeń Paris Saint-Germain. Francuski klub szuka zawodnika, który zastąpi Khvichę Kvaratskhelię, który zerwał więzadła krzyżowe i wypadł do końca sezonu.

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To nie pierwszy raz, gdy Williams jest łączony z PSG. Paryżanie od lat obserwują rozwój reprezentanta Hiszpanii. Co ciekawe, w 2024 roku bezpośrednio po Mistrzostwach Europy liczyli, że uda im się go sprowadzić. Zainteresowanie transferem potwierdził m.in. agent piłkarza.

W ostatnim czasie Nico Williams jest daleki od optymalnej formy. W tym sezonie strzelił tylko jednego gola w siedmiu meczach. Z kolei w poprzedniej kampanii miał ich na koncie sześć, dokładając do tego cztery asysty w 25 spotkaniach. Jego wartość drastycznie spadła od EURO 2024. Obecnie jest wyceniany na 40 mln euro.

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