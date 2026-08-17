Man United chce napastnika. Ciekawy transfer na horyzoncie

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Igor Matanović na celowniku Manchesteru United

Manchester United zagiął parol na Igora Matanovicia. 23-letni napastnik Freiburga znalazł się na radarze Michaela Carricka, który chce odpowiednio zabezpieczyć ofensywę przed rozpoczęciem nowego sezonu. Klub z Old Trafford ma już w swoich szeregach Benjamina Sesko, a sytuacja Joshuy Zirkzee wciąż pozostaje niepewna.

Według informacji przekazanych „CaughtOffside”, działacze Czerwonych Diabłów przygotowują ofertę za Matanovicia. Chorwacki napastnik ma za sobą bardzo udany sezon w 1. Bundeslidze, w którym zdobył 11 bramek dla Freiburga. Trzy trafienia dołożył w rozgrywkach Ligi Europy. Jego znakomita postawa sprawiła, że również Tottenham Hotspur wyraził zainteresowanie Chorwatem.

Matanović może być dla Manchesteru United interesującą opcją przede wszystkim ze względu na swoją charakterystykę. Chorwat mierzy 193 centymetry wzrostu i dysponuje warunkami fizycznymi zbliżonymi do Sesko. Jednocześnie nie ogranicza się wyłącznie do gry tyłem do bramki. W poprzednim sezonie pokazał również dobrą mobilność i umiejętność odnajdywania się w polu karnym.

Snajper znalazł się w chorwackiej kadrze na tegoroczne mistrzostwa świata. Matanović rozegrał trzy mecze na mundialu. W Niemczech reprezentował barwy Eintrachtu Frankfurt, Karlsruher SC, a także FC Sankt Pauli. Portal Transfermarkt.de wycenia Chorwata na dokładnie 22 mln euro.