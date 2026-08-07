Man City wycenił swoją gwiazdę. Padła konkretna kwota

Manchester City może rozstać się z Tijjanim Reijndersem. Wicemistrzowie Anglii chcą otrzymać za pomocnika nawet 60 milionów funtów - podaje "TEAMtalk".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Tijjani Reijnders na sprzedaż z Manchesteru City. Tyle trzeba zapłacić

Manchester City tego lata może rozstać się z Tijjanim Reijndersem, ale tylko pod jednym warunkiem. Jak informuje „TEAMtalk”, angielscy giganci ustalili cenę za reprezentanta Holandii i oczekują za jego transfer około 60 milionów funtów.

28-letni pomocnik znalazł się na radarze Nottingham Forest. Włodarze The Citizens nie zamierzają blokować odejścia Holendra. Jednocześnie nie planują sprzedawać za zaniżoną kwotę. Problemem może być jednak stanowisko samego piłkarza. Reijnders miałby być zainteresowany zmianą klubu tylko wtedy, gdy trafi do zespołu występującego w europejskich pucharach.

Przypomnijmy, że Reijnders dołączył do Manchesteru City latem ubiegłego roku z Milanu za około 55 mln euro. W pierwszym sezonie Holender rozegrał 50 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył siedem bramek i zanotował osiem asyst. W drugiej części sezonu pomocnik stopniowo spadał w hierarchii Pepa Guardioli, a jego udział w najważniejszych spotkaniach był coraz mniejszy.

Klub z City Ground potrzebuje wzmocnienia drugiej linii po sprzedaży Elliota Andersona do Manchesteru City za 136 mln euro. 23-letni reprezentant Anglii ma zostać nowym liderem środka pola w zespole Enzo Mareski na Etihad Stadium. Reijnders może nie zgodzić się na drugoplanową rolę w Man City. Finalizacja transferu będzie zależała przede wszystkim od przekonania Holendra do projektu Nottingham Forest.