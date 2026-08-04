Man City może stracić pomocnika. Ligowy rywal rusza po gwiazdę

Manchester City może latem rozstać się z Tijjanim Reijndersem. Jak podaje Fabrizio Romano, Holender znalazł się na celowniku Nottingham Forest.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Nottingham Forest zainteresowane Tijjanim Reijndersem

Nottingham Forest rozpoczęło poszukiwania wzmocnień środka pola i umieściło na swojej liście życzeń Tijjaniego Reijndersa z Manchesteru City – poinformował Fabrizio Romano. Już w czerwcu sytuację Holendra monitorowało Newcastle United. Sroki również wykazywały chęć sprowadzenia pomocnika, jednak na ten moment nie doszło do konkretnych negocjacji.

28-letni Reijnders trafił do Manchesteru City po udanym okresie spędzonym w Milanie. Anglicy zapłacili za środkowego pomocnika około 55 mln euro. Pod wodzą Pepa Guardioli Holender miał problemy z regularnymi występami. We wszystkich rozgrywkach zdobył siedem bramek i zanotował osiem asyst w 50 występach.

🚨🇳🇱 Nottingham Forest are showing interest in Tijjani Reijnders as new midfielder from Manchester City.



He’s on the shortlist after also Newcastle had shown interest in June. pic.twitter.com/8gHtFwCkxj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2026

Latem Manchester City sprowadził Elliota Andersona z Nottingham Forest za 135 mln euro. 23-letni Anglik ma być teraz pierwszym wyborem w środku pola Enzo Mareski. Nowy menedżer przebudowuje kadrę pod własną filozofię i może zabraknąć miejsca dla Reijndersa.

35-krotny reprezentant Holandii znajduje się również na liście życzeń Juventusu. Reijnders to wszechstronny pomocnik, który wyróżnia się świetnym prowadzeniem piłki, dynamiką oraz umiejętnością progresywnego wyprowadzania akcji. Jego kontrakt na Etihad Stadium obowiązuje do czerwca 2030 roku. Wcześniej Holender reprezentował barwy AZ Alkmaar oraz KRC Waalwijk. Portal Transfermarkt.de wycenia Reijndersa na dokładnie 50 mln euro.