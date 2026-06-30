Man City rozważa sprzedaż pomocnika. Kolejne kluby chcą gwiazdora

Manchester City nie kryje, że Mateo Kovacić może opuścić Etihad Stadium. Według informacji podanych przez "SportsBoom", Nottingham Forest i Aston Villa planują transfer chorwackiego pomocnika.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Mateo Kovacić na radarze Nottingham Forest i Aston Villi

Manchester City na początku tygodnia oficjalnie ogłosił wybór następcy Pepa Guardioli. Nowym menedżerem The Citizens został Enzo Maresca, który w poprzednim sezonie prowadził Chelsea FC. 46-letni szkoleniowiec podpisał trzyletni kontrakt.

Zmiana na stanowisku trenera to jednak dopiero początek większych przetasowań. W klubie trwa szeroko zakrojona przebudowa kadry, a jednym z nazwisk, które pojawiają się w kontekście odejścia, jest Mateo Kovacić. Manchester City jest otwarty na rozważenie ofert za 32-letniego pomocnika, któremu pozostał zaledwie rok kontraktu. W ostatnim sezonie Chorwat nie odgrywał kluczowej roli jak wcześniej.

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Problemy zdrowotne oraz bardzo duża konkurencja w środku pola sprawiły, że zaliczył jedynie sześć występów w Premier League. Sytuację doświadczonego pomocnika bacznie monitorują Nottingham Forest oraz Aston Villa. Szczególnie klub z Birmingham intensywnie poszukuje wzmocnień, ponieważ po awansie do Ligi Mistrzów przygotowuje się do rywalizacji na kilku frontach. W grze ma pozostawać również Juventus Turyn.

Kovacić trafił do Manchesteru City z Chelsea latem 2023 roku za blisko 30 milionów euro. Wcześniej reprezentował barwy Realu Madryt oraz Interu Mediolan. 116-krotny reprezentant Chorwacji łącznie na poziomie Premier League rozegrał 209 meczów, w których zdobył 11 bramek.