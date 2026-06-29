Holandia – Maroko: typy i kursy. Hakimi i spółka wyeliminują Oranje?

Holandia - Maroko: typy i kursy na mecz 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już we wtorek (30 czerwca) o godzinie 03:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Achraf Hakimi

Holandia Maroko Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 czerwca 2026 14:59

Holandia – Maroko, typy bukmacherskie

Już we wtorkową noc odbędzie się jeden z najlepiej zapowiadających się spotkań w ramach 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. A w nim Holandia zmierzy się z Maroko. Oranje prezentowali się w fazie grupowej zgodnie z oczekiwaniami i pewnie zameldowali się w fazie pucharowej. Marokańczycy natomiast wciąż nie pokazali pełni swojego potencjału, dlatego liczą, że najlepszą formę zaprezentują właśnie w starciu z drużyną Ronalda Koemana. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że w 1/8 finału mundialu zameldują się popularne Lwy Atlasu. Mój typ: awans Maroka

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Holandia – Maroko, ostatnie wyniki

Reprezentacja Holandii potwierdziła w fazie grupowej, że należy do grona kandydatów do końcowego triumfu. Oranje rozpoczęli turniej od remisu z Japonią (2:2), a następnie odnieśli dwa efektowne zwycięstwa – 5:1 ze Szwecją oraz 3:1 z Tunezją. Taki dorobek pozwolił podopiecznym Ronalda Koemana pewnie awansować do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie.

Reprezentacja Maroka również może być zadowolona ze swojej postawy w fazie grupowej. Afrykańska drużyna rozpoczęła turniej od remisu z Brazylią (1:1), a następnie odniosła dwa cenne zwycięstwa – 4:2 z Haiti oraz 1:0 ze Szwecją. Dzięki temu Marokańczycy wywalczyli awans do 1/16 finału i teraz będą chcieli sprawić kolejną niespodziankę.

Holandia – Maroko, historia

Historia rywalizacji Holandii z Marokiem nie jest zbyt bogata, jednak oba zespoły miały już okazję mierzyć się na mistrzostwach świata. Do takiego starcia doszło podczas mundialu w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych. Wówczas Oranje wygrali 2:1 po bramkach Dennisa Bergkampa i Bryana Roya, a honorowe trafienie dla Maroka zanotował Hassan Nader. Łącznie obie reprezentacje spotkały się dotychczas czterokrotnie – dwa mecze wygrała Holandia, raz zwyciężyło Maroko, a jedno spotkanie zakończyło się remisem.

Holandia – Maroko, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowego spotkania jest reprezentacja Holandii. Jeśli rozważasz typ na wygraną w regulaminowym czasie gry Oranje, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.20. W przypadku zwycięstwa Maroka natomiast sięga nawet 3.70.

Holandia Maroko 2.30 3.10 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 czerwca 2026 14:59

Holandia – Maroko, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Holandii

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Holandia – Maroko, przewidywane składy

Holandia: Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven – Gravenberch, de Jong, Reijnders – Malen, Brobbey, Gakpo

Maroko: Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – Bouaddi, El Aynaoui – Diaz, Ounahi, El Khannouss – Saibari

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Holandia – Maroko, transmisja meczu

Spotkanie Holandia – Maroko obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

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