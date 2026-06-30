Norwegia kontra WKS. Najbardziej wyrównany mecz 1/16 finału MŚ?

07:55, 30. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia to pojedynek w 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco, ponieważ obie drużyny mają niemal identyczną szansę na awans.

Erling Haaland
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DeFodi Images/ Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Norwegia wyeliminuje WKS?

Wtorkowe starcie Wybrzeża Kości Słoniowej z Norwegią zapowiada się jako jeden z najbardziej wyrównanych pojedynków 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Obie reprezentacje przystąpią do rywalizacji z nadzieją na awans i zapisanie kolejnego rozdziału swojej mundialowej historii. W rywalizacji na AT&T Stadium w Arlington margines błędu będzie praktycznie zerowy.

Wybrzeże Kości Słoniowej awansowało do fazy pucharowej z 2. miejsca w grupie E. „Słonie” rozpoczęły turniej od skromnego zwycięstwa 1:0 nad Ekwadorem. Następnie po emocjonującym spotkaniu uległy Niemcom 1:2, tracąc decydującą bramkę w doliczonym czasie gry. W ostatniej kolejce pokonały Curaçao 2:0, w ten sposób pieczętując historyczny awans do fazy pucharowej mistrzostw świata.

Norwegia również zajęła drugą lokatę w swojej grupie. Skandynawowie rozpoczęli mundial od efektownego zwycięstwa 4:1 nad Irakiem, a następnie wygrali kluczowe starcie z Senegalem 3:2. W ostatniej serii gier przegrali z Francją 1:4, jednak trener Ståle Solbakken zdecydował się oszczędzić kilku kluczowych zawodników, mając już zapewniony awans.

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Kessié, Pépé i Diomande kontra Haaland i Ødegaard

Liderem reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej jest Franck Kessié, aktualnie zawodnik Al-Ahli, który odpowiada za równowagę w środku pola i wnosi do zespołu ogromne doświadczenie zdobyte w czołowych europejskich klubach, takich jak Atalanta, Milan i Barcelona. W ofensywie największe zagrożenie stwarzają Nicolas Pépé oraz 19-letni Yan Diomande, czyli jedno z największych odkryć mundialu, który już zwrócił na siebie uwagę europejskich gigantów, ale niemal na pewno zostanie zawodnikiem Paris Saint-Germain.

Norwegowie opierają swoją grę przede wszystkim na duecie Erling Haaland – Martin Ødegaard. Snajper Manchesteru City zdobył cztery bramki w dwóch pierwszych meczach turnieju i jest jednym z kandydatów do korony króla strzelców. Z kolei kapitan Lwów, gwiazdor Arsenal, odpowiada za kreowanie akcji i tempo gry, a jego dyspozycja ma kluczowe znaczenie dla ofensywy zespołu.

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Przewidywane składy na mecz WKS – Norwegia:

Wybrzeże Kości Słoniowej: Fofana; Doué, Kossounou, Diomande, Konan; Sangaré, Kessié; Amad, Oulai, Diomande; Pépé

Norwegia: Nyland; Aursnes, Ajer, Heggem, Wolfe; Ødegaard, Berge, Aasgaard; Sørloth, Haaland, Nusa

Kiedy odbędzie się spotkanie Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia?

Rywalizacja Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia w ramach 1/16 finału Mistrzostw Świata odbędzie się we wtorek, 30 czerwca, o godzinie 19:00 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną z tego ciekawego meczu przeprowadzi kanał TVP 2. Ten pojedynek będzie można śledzić także na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Na zwycięzcę wtorkowego pojedynku w 1/8 finału mundialu czeka już Brazylia, która wcześniej wyeliminowała Japonię.

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