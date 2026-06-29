Pululu dostał ofertę życia! Miliony na stole i szybka decyzja piłkarza [NASZ NEWS]

21:21, 29. czerwca 2026 22:03, 29. czerwca 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

Afimico Pululu odszedł z Jagiellonii Białystok po ostatnim sezonie i stoi przed wyborem nowego pracodawcy. Z naszych informacji wynika, że napastnik z DR Kongo dostał właśnie ofertę życia. I szybko podjał decyzję.

Afimico Pululu
Obserwuj nas w
fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Trzy piękne lata w Jagiellonii

Afimico Pululu ma za sobą trzy bardzo udane lata w Jagiellonii Białystok w trakcie których pomógł klubowi i (sobie indywidualnie) osiągnąć historyczne sukcesy, na czele z pierwszym mistrzostwem Polski i koroną króla strzelców Ligi Konferencji UEFA.

Ten rozdział jest już jednak zamknięty. Przez moment wydawało się wprawdzie, że nie musi być zamknięta polska część jego kariery, bo z Pululu rozmawiały trzy kluby Ekstraklasy: Widzew Łódź, Górnik Zabrze i Wieczysta. Ostatecznie jednak co do szans na grę w polskiej lidze w najbliższym czasie Pululu określił się w rozmowie z goal.pl.

Jak więc obecnie wygląda sytuacja? Z naszych informacji wynika, że napastnik DR Kongo otrzymał coś, co można nazwać ofertą życia. Mamy tu na myśli warunki finansowe transakcji.

KURS 200.00 na wytypowanie drużyny z golem w fazie pucharowej mundialu. Wystarczy zakład za 2 zł. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Otoż byłym już napastnikiem Jagiellonii zainteresował się klub z ligi saudyjskiej. Chodzi o Pro Saudi League, a więc najwyższy poziom tamtejszych rozgrywek, gdzie grają między innymi Cristiano Ronaldo czy Karim Benzema.

Klubem, który chciałby ściągnąć Pululu jest Al-Hazem Saudi Club, dziewiąta drużyna saudyjskiej ekstraklasy za ostatni sezon. Z naszych informacji wynika, że Al-Hazem zaproponował Pululu trzyletni kontrakt.

7 milionów dolarów za trzy sezony

W pierwszym sezonie Kongijczyk zarobiłby tam nieco ponad 2 mln dolarów, ale to umowa progresywna, czyli rosnąca w kolejnych latach.

Trzyletni kontrakt przyniósłby Pululu około 7 milionów dolarów! To znaczy, co najmniej tyle, bo w kontrakcie napastnika byłyby też zawarte sowite bonusy. Z naszych informacji wynika jednak, że Pululu… odrzucił tę propozycję!

Wszystko wskazuje na to, że afrykański napastnik zdecydowanie wolałby zostać w Europie, choć wcześniej pisaliśmy też o zainteresowaniu nim z MLS. W każdym razie zawodnik nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji co do swojej przyszłości.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości