Pululu dostał ofertę życia! Miliony na stole i szybka decyzja piłkarza [NASZ NEWS]

Afimico Pululu odszedł z Jagiellonii Białystok po ostatnim sezonie i stoi przed wyborem nowego pracodawcy. Z naszych informacji wynika, że napastnik z DR Kongo dostał właśnie ofertę życia. I szybko podjał decyzję.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Trzy piękne lata w Jagiellonii

Afimico Pululu ma za sobą trzy bardzo udane lata w Jagiellonii Białystok w trakcie których pomógł klubowi i (sobie indywidualnie) osiągnąć historyczne sukcesy, na czele z pierwszym mistrzostwem Polski i koroną króla strzelców Ligi Konferencji UEFA.

Ten rozdział jest już jednak zamknięty. Przez moment wydawało się wprawdzie, że nie musi być zamknięta polska część jego kariery, bo z Pululu rozmawiały trzy kluby Ekstraklasy: Widzew Łódź, Górnik Zabrze i Wieczysta. Ostatecznie jednak co do szans na grę w polskiej lidze w najbliższym czasie Pululu określił się w rozmowie z goal.pl.

Jak więc obecnie wygląda sytuacja? Z naszych informacji wynika, że napastnik DR Kongo otrzymał coś, co można nazwać ofertą życia. Mamy tu na myśli warunki finansowe transakcji.

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Otoż byłym już napastnikiem Jagiellonii zainteresował się klub z ligi saudyjskiej. Chodzi o Pro Saudi League, a więc najwyższy poziom tamtejszych rozgrywek, gdzie grają między innymi Cristiano Ronaldo czy Karim Benzema.

Klubem, który chciałby ściągnąć Pululu jest Al-Hazem Saudi Club, dziewiąta drużyna saudyjskiej ekstraklasy za ostatni sezon. Z naszych informacji wynika, że Al-Hazem zaproponował Pululu trzyletni kontrakt.

7 milionów dolarów za trzy sezony

W pierwszym sezonie Kongijczyk zarobiłby tam nieco ponad 2 mln dolarów, ale to umowa progresywna, czyli rosnąca w kolejnych latach.

Trzyletni kontrakt przyniósłby Pululu około 7 milionów dolarów! To znaczy, co najmniej tyle, bo w kontrakcie napastnika byłyby też zawarte sowite bonusy. Z naszych informacji wynika jednak, że Pululu… odrzucił tę propozycję!

Wszystko wskazuje na to, że afrykański napastnik zdecydowanie wolałby zostać w Europie, choć wcześniej pisaliśmy też o zainteresowaniu nim z MLS. W każdym razie zawodnik nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji co do swojej przyszłości.