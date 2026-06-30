Głośne nazwisko zasiliło Wieczystą. Beniaminek nie przestaje imponować

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Christopher Lungoyi w Wieczystej

Wieczysta Kraków po raz kolejny pokazała, że nie zamierza być jedynie statystą w swoim debiutanckim sezonie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Klub ogłosił pozyskanie Christophera Lungoyiego, 25-letniego skrzydłowego, który ma za sobą występy w Szwajcarii, Włoszech, Portugalii oraz Turcji. Wieści o transferze pojawiły się w oficjalnym komunikacie beniaminka PKO BP Ekstraklasy.

Nowy zawodnik podpisał z krakowskim klubem dwuletnią umowę z opcją przedłużenia jej o kolejny sezon. To kolejny sygnał świadczący o tym, że ambicje Wieczystej wykraczają daleko poza walkę o ligowy byt.

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Lungoyi urodził się w Kinszasie, jednak piłkarsko rozwijał się w Szwajcarii. W trakcie kariery reprezentował barwy takich klubów jak: Servette FC, FC Lugano, FC St. Gallen, Ascoli Calcio czy Gaziantep FK. W jego sportowym CV znajduje się również epizod związany z FC Porto, czyli jednym z najbardziej renomowanych klubów w Europie pod względem szkolenia zawodników.

🚨 NOWY TRANSFER! 🚨



🟡⚫ Christopher Lungoyi zawodnikiem Wieczystej Kraków!



🔥 Doświadczenie z lig 🇨🇭🇮🇹🇹🇷

⚡ Dynamiczny skrzydłowy

🎯 Kreator sytuacji bramkowych

✍️ Kontrakt do 2028 roku + opcja

🏔️ Dołączył już do zespołu na obozie w Austrii i rozpoczął przygotowania do… pic.twitter.com/R2m6mrgpgM — Wieczysta Kraków (@Wieczysta) June 29, 2026

Skrzydłowy jest znany z dynamiki, odwagi w ofensywie i umiejętności gry w pojedynkach jeden na jednego. Potrafi występować po obu stronach boiska, a jego atutami są szybkość, nieprzewidywalność oraz zdolność do kreowania sytuacji bramkowych.

Jak przekazano w wiadomości klubu, Lungoyi dołączył już do zespołu przebywającego na zgrupowaniu w Austrii. Rozpoczął treningi z drużyną i przygotowuje się do historycznego dla Wieczystej sezonu w elicie. Transfer reprezentuje kierunek, który klub konsekwentnie realizuje od miesięcy. Zatem budowę kadry opartej na jakości, doświadczeniu i międzynarodowym potencjale.