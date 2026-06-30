Aktualna drabinka mundialu 2026. Potencjalne pary 1/8 finału mistrzostw świata

dpa/alamy Na zdjęciu: Puchar mistrzostw świata

Niemcy i Holandia poza mundialem

Pierwsze mecze 1/16 finału mistrzostw świata 2026 przyniosły spore sensacje. Największą z nich jest odpadnięcie Niemiec, które zremisowały z Paragwajem 1:1, a następnie przegrały po rzutach karnych 3:4.

Z turniejem pożegnała się także Holandia. Oranje prowadzili z Marokiem, ale dali sobie wyrwać zwycięstwo w doliczonym czasie gry. W serii jedenastek lepsi okazali się Marokańczycy.

Awans wywalczyły również Kanada, która pokonała RPA 1:0, oraz Brazylia. Canarinhos musieli odrabiać straty w meczu z Japonią, ale ostatecznie zwyciężyli 2:1.

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Potencjalne pary 1/8 finału

Na ten moment pewne są już dwa zestawienia kolejnej rundy. Kanada zmierzy się z Marokiem, a Brazylia czeka na zwycięzcę meczu Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia.

Aktualne pary i możliwe zestawienia 1/8 finału:

Paragwaj – Francja/Szwecja

Kanada – Maroko

Portugalia/Chorwacja – Hiszpania/Austria

USA/Bośnia i Hercegowina – Belgia/Senegal

Brazylia – Wybrzeże Kości Słoniowej/Norwegia

Meksyk/Ekwador – Anglia/DR Konga

Argentyna/Republika Zielonego Przylądka – Australia/Egipt

Szwajcaria/Algieria – Kolumbia/Ghana

Kolejne spotkania 1/16 finału zdecydują o pełnym kształcie drabinki. Od tej fazy każdy błąd może oznaczać koniec turnieju, bo w przypadku remisu po dogrywce o awansie decydują rzuty karne.

Drabinka MŚ 2026