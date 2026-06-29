Francja znów zapewni fajerwerki? Typy na wtorkowe mecze 1/16 finału MŚ

Wtorek, 30 czerwca przynosi nam trzy mecze 1/16 finału Mundialu. Pod moją typerską lupę trafią więc starcia Wybrzeża Kości Słoniowej z Norwegią, Francji ze Szwecją oraz Meksyku z Ekwadorem. Przeczytaj poniższy tekst i sprawdź moje wtorkowe typy na Mundial!

fot. Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Francji w meczu z Norwegią

Wybrzeże Kości Słoniowej vs Norwegia. Moje typy bukmacherskie

Starcie Wybrzeża Kości Słoniowej z Norwegią rozegrane zostanie o godzinie 19:00 na stadionie w Arlington w pobliżu Bostonu. Będzie to pierwsza w historii bezpośrednia potyczka tych zespołów.

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WKS: solidni i skuteczni

Reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej przy okazji swojego czwartego w historii startu na Mundialu po raz pierwszy awansowała z fazy grupowej. Wydarzyło się to wprawdzie poniekąd na skutek powiększenia turnieju do 48 zespołów, lecz w grupie z Niemcami, Ekwadorem oraz Curacao jej awans do 1/16 finału wcale nie był oczywistym scenariuszem i Iworyjczycy musieli się postarać, by go wywalczyć. Finalnie zdobyli oni sześć punktów po wygranych 1:0 z Ekwadorem i 2:0 z Curacao oraz po porażce 1:2 z Niemcami. Podczas fazy grupowej ekipa Emerse’a Fae pokazała się jako zespół, który dobrze potrafi bronić okolic własnej bramki, a ponadto jest skuteczny pod bramką przeciwnika, bo może i nie znajduje się tam zbyt często, ale jeżeli już udaje mu się stworzyć okazję, jest spora szansa na to, że zamieni ją na gola. Teraz zmierzy się z zespołem teoretycznie mocniejszym od siebie, więc czeka go trudne zadanie.

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Norwegia: teraz już na sto procent

Norwegowie przy okazji powrotu na MŚ po prawie trzech dekadach przerwy zrealizowali swój plan minimum. W fazie grupowej los przydzielił im Irak, Senegal oraz Francję, więc ich celem było wywalczenie przynajmniej drugiego miejsca. Po zwycięstwach 4:1 z Irakiem i 3:2 z Senegalem ekipa Stale Solbakkena z pewnym awansem do kolejnej rund stanęła do starcia o pierwszą pozycję w grupie, lecz selekcjoner zadecydował o wystawieniu rezerwowego składu, co w sporym stopniu przyczyniło się do porażki 1:4 z Francją. Teraz jednak Norwegia zagra w najsilniejszym możliwym zestawieniu, a więc będzie miała do dyspozycji swój cały arsenał ofensywny na czele z Erlingiem Haalandem. Na papierze Skandynawowie będą faworytami tej rywalizacji, dlatego należy spodziewać się po nich otwartej postawy.

WKS Norwegia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 czerwca 2026 21:10

Co obstawiam?

Tak jak wspomniałem nieco wyżej, w teorii nieco większe szanse na wygraną w tym meczu będą mieć Norwegowie. Choć to Wybrzeże Kości Słoniowej jest ekipą bardziej doświadczoną na dużych turniejach, to jednak Norwegia dysponuje mocniejszym składem, dlatego to ona powinna przeważać w tym meczu. Zamiast gry na strony, obstawiam jednak tutaj over 3.5 rzutu rożnego Norwegii. Iworyjczycy najprawdopodobniej nastawią się w tym meczu defensywnie, w przeciwieństwie do Norwegów, którzy zapewne będą dążyli do jak najszybszego strzelenia gola. Sądzę więc, że warto zagrać tutaj taki właśnie typ.

STS 1.37 Norwegia wykona powyżej 3.5 rzutu rożnego Zagraj!

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Francja vs Szwecja. Typy na dziś

Rywalizacja Francji ze Szwecją odbędzie się o 23:00 naszego czasu na stadionie w East Rutherford niedaleko Nowego Jorku. Po raz ostatni drużyny te grały ze sobą w fazie ligowej UEFA Nations League w 2020 roku, kiedy to w Solnej Francuzi wygrali 1:0, a w Paryżu zwyciężyli 4:2.

Francja: jedyni bezbłędni

Les Bleus przyjechali do Ameryki Północnej, by odzyskać utracony przed czterema laty Puchar Świata. Faza grupowa miała stanowić dla nich rozgrzewkę przed właściwym turniejem i w istocie tak było, wszak jako jedyni z Europy wygrali oni wszystkie trzy mecze i z kompletem punktów zajęli pierwsze miejsce w grupowej tabeli. Po wygranej 3:1 z Senegalem ekipa Didiera Deschampsa zwyciężyła także 3:0 z Irakiem i 4:1 z Norwegią, we wszystkich trzech meczach pokazując ogromną moc w ataku, ale i spokojną oraz rozważną grę w obronie. O ile w fazie grupowej Francuzi mieli możliwość popełnienia błędu i zagrania jednego słabszego spotkania, teraz nie mają już marginesu błędu, dlatego muszą nawiązać do poprzednich spotkań i po prostu ograć Szwecję. W przeciwnym razie będzie mówiło się o ogromnym rozczarowaniu.

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Szwecja: trzy różne mecze Trzech Koron

Szwecja w fazie grupowej pokazała bardzo zmienną formę. Po efektownym zwycięstwie 5:1 z Tunezją nastroje w kraju były bardzo optymistyczne, lecz porażka 1:5 z Holandią szybko sprowadziła Szwedów na ziemię. W ostatnim meczu fazy grupowej ekipa Grahama Pottera musiała się mocno naszarpać, by wywalczyć awans, lecz remis 1-1 z Japonią finalnie dał jej awans z trzeciego miejsca z dorobkiem czterech punktów. Choć forma tej reprezentacji podczas fazy grupowej była różna, to jej styl pozostawał niezmienny: grali oni bardzo szybko i odważnie, wykonywali dużo strzałów na bramkę, lecz nierzadko popełniali też kosztowne błędy w obronie. Teraz – jeżeli Szwecja chce sprawić niespodziankę i pokonać wicemistrzów świata – musi zagrać na sto dziesięć procent.

Francja Szwecja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 czerwca 2026 19:18

Co obstawiam?

W tym starciu bezapelacyjnymi faworytami będą Francuzi. Pokazują to przede wszystkim widoczne powyżej kursy bukmacherskie. Kursy na wygraną Francji są na tyle niskie, że osobiście odejdę od gry na strony, a zamiast tego obstawię typ na powyżej 2.5 gola. Zarówno Francja, jak i Szwecja w swoich meczach dostarczają wielu bramek, dlatego jestem zdania, że mimo dużej stawki tego spotkania obejrzymy w nim przynajmniej trzy trafienia. W STS taki typ możesz zagrać z kursem wynoszącym 1.50.

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Meksyk vs Ekwador. Typy bukmacherskie na Mundial

Meksyk oraz Ekwador zagrają ze sobą o 3:00 czasu polskiego, a areną tego pojedynku będzie Estadio Banorte w stolicy Meksyku. Ostatni mecz tych zespołów miał miejsce 14 października 2025 i było to towarzyskie starcie zakończone remisem 1-1.

Meksyk: jak na razie bezbłędni

Meksykanie do tego turnieju podchodzili ze sporymi nadziejami. Przed czterema laty nie udało im się bowiem wyjść z grupy, czym sprawili swoim kibicom ogromne rozczarowanie. Teraz mecze fazy grupowej rozgrywali przed własną publicznością, dlatego za cel postawili sobie awans – i to najlepiej z pierwszego miejsca. Zadanie to udało się wypełnić śpiewająco, ponieważ na skutek wygranych 2:0 z RPA, 1:0 z Koreą Południową oraz 3:0 z Czechami drużyna trenera Javiera Aguirre zdominowała grupę A, zapewniając sobie awans do 1/16 finału. W tejże fazie – również na własnym terenie – Meksykanie podejmą Ekwador i trudno nie postrzegać ich jako faworytów do awansu.

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Ekwador: dokonali niemożliwego

Ekwador jeszcze niedawno był w beznadziejnej sytuacji. Po porażce 0:1 z Wybrzeżem Kości Słoniowej i remisie 0:0 z Curacao nic nie wskazywało, by podopieczni trenera Sebastiena Beccacece mieli szansę na odwrócenie swojego losu i wywalczenie awansu, wszak na koniec fazy grupowej przyszło im zagrać z Niemcami, którzy mieli na koncie komplet sześciu punktów. Na stadionie w East Rutherford byliśmy jednak świadkami sensacji, w której Ekwador wygrał 2:1 i to mimo faktu, że to Niemcy strzelili gola jako pierwsi. W tym meczu Ekwadorczycy pokazali ogromne serce i wolę walki, dlatego zasłużenie zameldowali się w 1/16 finału. Teraz czeka ich zadanie wcale nie łatwiejsze, ponieważ zmierzą się oni z jednym ze współgospodarzy turnieju, którzy jak na razie są w kapitalnej formie.

Meksyk Ekwador Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 czerwca 2026 19:18

Co obstawiam?

W tym pojedynku faworytami będą Meksykanie. Choć Ekwador w miniony czwartek sprawił niespodziankę, to teraz może być o nią mu jeszcze trudniej, ponieważ Meksykanie będą napędzeni żywiołowym dopingiem swoich kibiców, a ponadto – w przeciwieństwie do pewnych awansu z fazy grupowej Niemców – nie będą mieć marginesu błędu. Sądzę, że niespodzianki tutaj nie będzie, dlatego moim typem na ten mecz będzie podpórka na Meksyk oraz under 3.5 gola. Wierzę, że Meksyk – nawet jeśli nie wygra tego meczu w 90 minut – doprowadzi przynajmniej do dogrywki, a w samym meczu nie padną więcej niż trzy gole. Sugeruje to fakt, że Ekwador gra bardzo defensywnie, a w jego meczach nie pada wiele goli, a Meksyk również rzadko przekracza typowany tutaj pułap bramek. W STS taką kombinację można zagrać w BetBuilderze, gdzie kurs to 1.45.

STS 1.45 BetBuilder: Meksyk nie przegra i poniżej 3.5 gola Zagraj!

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