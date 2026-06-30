Łukasz Piszczek wrócił do gry. Pojawił się oficjalny komunikat

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Łukasz Piszczek został trenerem KS Pannattoni Goczałkowice-Zdrój

Łukasz Piszczek rozpoczyna nowy rozdział w KS Panattoni Goczałkowice-Zdrój. Były reprezentant Polski i jeden z najbardziej utytułowanych piłkarzy wywodzących się z regionu został mianowany pierwszym trenerem drużyny. Oznacza to, że w nadchodzącym sezonie będzie odpowiadał za przygotowanie zespołu oraz realizację sportowych celów klubu.

Informację o zmianach przekazało biuro prasowe klubu na Facebooku. Komunikat rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące obsady najważniejszych stanowisk w sztabie szkoleniowym przed startem nowych rozgrywek.

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Wraz z nominacją Piszczka doszło także do istotnej korekty w strukturze szkoleniowej. Funkcję drugiego trenera powierzono Jackowi Kołodziejczykowi, który będzie wspierał pierwszego szkoleniowca w codziennej pracy z zespołem. To rozwiązanie ma zapewnić ciągłość funkcjonowania sztabu i stworzyć odpowiednie warunki do dalszego rozwoju drużyny.

Klub poinformował jednocześnie, że pozostali członkowie sztabu trenerskiego zachowają swoje dotychczasowe role. Oznacza to stabilizację organizacyjną oraz kontynuację pracy osób, które w ostatnich miesiącach współtworzyły sportowe zaplecze zespołu.

Dla kibiców z Goczałkowic-Zdroju to wiadomość, która bez wątpienia wzbudzi duże zainteresowanie. Piszczek od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci związanych z lokalnym futbolem, a jego doświadczenie zdobyte na najwyższym poziomie może okazać się cennym atutem w walce o kolejne sportowe sukcesy. Młody szkoleniowiec wraca jednocześnie do pracy trenerskiej po totalnie nieudanej przygodzie w GKS-ie Tychy.