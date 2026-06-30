Koeman uderzył w krytyków po mundialu. „Cała Holandia tego chciała”

08:53, 30. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  NOS.nl

Reprezentacja Holandii pożegnała się z mundialem po porażce z Marokiem. Tymczasem największe emocje po meczu wywołały słowa Ronalda Koemana o taktyce i krytykach.

Ronald Koeman
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fot,. Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Koeman nie przeprosił po porażce. Jego słowa odbiły się szerokim echem

Reprezentacja Holandii zakończyła udział w MŚ 2026 już na etapie 1/16 finału, przegrywając z Marokiem po serii rzutów karnych. Po spotkaniu więcej niż o samym wyniku mówiło się jednak o reakcji Ronalda Koemana. Selekcjoner Oranje nie zamierzał przepraszać za obrany plan taktyczny i stanowczo odpowiedział na zarzuty dotyczące defensywnego ustawienia zespołu

– Nie żałuję. Gdybym miał to zrobić jeszcze raz, zrobiłbym to samo. Zdecydowaliśmy się na taką grę, ponieważ w ostatnich trzech meczach straciliśmy zdecydowanie za dużo goli. Można przymknąć na to oko i kontynuować w ten sam sposób, ale myślę, że to od trenera zależy, czy coś zmieni. Nie chodziło o to, że konieczność górowała nad prawem. Jestem wręcz fanem tego systemu – mówił Koeman cytowany przez NOS.nl.

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Najmocniej wybrzmiała jednak jego odpowiedź na falę krytyki. – Cała Holandia prosiła o grę z pięcioma obrońcami. A potem grasz z pięcioma i jesteś za to krytykowany… Nie obchodzi mnie to. To wszystko z perspektywy czasu. Każdy jest mądry po fakcie. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy i nie mamy sobie nic do zarzucenia – zaznaczył doświadczony trener.

Rzuty karne i gorzka ocena selekcjonera

Koeman odniósł się także do przegranej serii jedenastek. – Wszyscy wiemy, jak trudne są rzuty karne w takich momentach. Spudłowaliśmy trzy z pięciu, a to już za dużo. Wprowadziliśmy Justina Kluiverta, bo zazwyczaj dobrze wykonuje rzuty karne. Tym razem mu się nie udało – mówił selekcjoner.

Na pytanie o swoją przyszłość odpowiedział krótko. – Mam swoje przemyślenia na ten temat. W każdym razie nie wydaje mi się, żeby teraz był odpowiedni moment, żeby cokolwiek o tym mówić – powiedział Koeman.

Oranje do gry wrócą we wrześniu. Wówczas w Lidze Narodów UEFA zmierzą się najpierw z Niemcami, a kilka dni później z Serbią. W październiku reprezentację Holandii czekają natomiast występy przeciwko Grecji i i z Serbami w roli gospodarza.

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