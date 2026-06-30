Man United blisko wielkiego transferu. Giganci chcą zapłacić 60 mln euro

Manchester United szuka środkowego pomocnika, który zastąpi Casemiro. Według "Daily Mail", władze z Old Trafford są coraz bliżej dopięcia tego lata transferu Alexa Scotta z AFC Bournemouth.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Alex Scott coraz bliżej Manchesteru United

Manchester United po zajęciu trzeciego miejsca w tabeli Premier League przygotowuje się do kolejnego sezonu, w którym zespół rozpocznie także rywalizację w Lidze Mistrzów. Z angielskim klubem rozstał się już Casemiro. 34-letni reprezentant Brazylii spędził w barwach Czerwonych Diabłów cztery lata.

Odejście Brazylijczyka sprawia, że klub musi znaleźć odpowiednie zastępstwo na pozycji środkowego pomocnika. Jednym z głównych celów transferowych Manchesteru United jest Alex Scott z AFC Bournemouth. 22-latek od dłuższego czasu imponuje formą i jest uważany za jeden z największych talentów w Premier League.

Władze Bournemouth konsekwentnie podkreślają, że zawodnik nie jest na sprzedaż. Klub z południowego wybrzeża Anglii jest jednak świadomy rosnącego zainteresowania i potencjalnych ofert, które mogą zmienić jego stanowisko. Z kolei Manchester United uważa, że realna kwota potrzebna do dopięcia transferu byłaby bliższa 60 milionów euo.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Sytuację 22-letniego pomocnika monitorują również inne czołowe kluby Premier League. Wśród nich znajdują się Arsenal oraz Chelsea. Do rywalizacji może włączyć się także Liverpool. Według doniesień brytyjskich mediów, wpływ na ewentualny ruch może mieć Andoni Iraola, który wcześniej pracował w Bournemouth i dobrze zna potencjał Scotta oraz jego styl gry.

W minionym sezonie Scott rozegrał 39 meczów, w których zdobył cztery bramki i zanotował jedną asystę. Do Bournemouth trafił w 2023 roku z Bristol City za około 23 mln euro.