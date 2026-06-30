Haaland wraca. Przewidywane składy na mecz WKS – Norwegia

08:35, 30. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia to spotkanie w 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Ten mecz odbędzie się we wtorek (30 czerwca) o godzinie 19:00 czasu polskiego. Oto przewidywane składy na mecz WKS - Norwegia.

Erling Haaland
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ANP/ Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Przewidywane składy na mecz Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia

O godzinie 19:00 rozpocznie się kolejny pojedynek w w 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Mecz Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia odbędzie się na AT&T Stadium w Arlington. Faworytami tej rywalizacji, choć nie aż tak wyraźnymi, są podopieczni Ståle Solbakkena.

Selekcjoner ekipy Løvene postanowił dokonać dać odpocząć swoim gwiazdom w ostatnim starciu fazy grupowej. Norwegia została rozbita przez Francję, ale Erling Haaland, Martin Odegaard czy Alexander Sorloth są gotowi na walkę od pierwszych minut w potyczce z Iworyjczykami. Prowadzący Les Éléphants Emerse Fae również nie wystawił najmocniejszej, ale w 3. kolejce pokonał 2:0 Curacao.

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Przewidywane składy na mecz WKS – Norwegia:

Wybrzeże Kości Słoniowej: Fofana; Doué, Kossounou, Diomande, Konan; Sangaré, Kessié; Amad, Oulai, Diomande; Pépé

Norwegia: Nyland; Aursnes, Ajer, Heggem, Wolfe; Ødegaard, Berge, Aasgaard; Sørloth, Haaland, Nusa

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