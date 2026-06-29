fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Nowy cel Manchesteru City. Taka oferta może wstrząsnąć rynkiem

Manchester City nie zamierza zwalniać tempa na rynku transferowym. Jak informuje „Marca”, klub z Etihad Stadium przygotowuje ofertę przekraczającą 110 milionów euro za Sandro Tonaliego, który w ostatnich miesiącach wyrósł na jednego z najcenniejszych środkowych pomocników występujących w Premier League.

Włoski piłkarz trafił do Newcastle United z AC Milan latem 2023 roku za kwotę szacowaną na mniej więcej 60 milionów euro. Mimo że jego kontrakt obowiązuje aż do 2028 roku, zainteresowanie ze strony jednego z największych europejskich gigantów może sprawić, że najbliższe tygodnie będą niezwykle gorące dla władz Srok.

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Według informacji źróda, w Manchesterze doświadczony zawodnik jest postrzegany jako pomocnik, mogący nadać drugiej linii nową dynamikę i jeszcze większą jakość. Klub szuka piłkarzy zdolnych do gry pod presją, kontrolowania tempa spotkań oraz skutecznego łączenia zadań defensywnych z kreowaniem akcji ofensywnych. Tonali od dawna znajduje się wysoko na liście obserwowanych zawodników.

Co ciekawe, informacje o możliwym ruchu pojawiają się niedługo po sfinalizowaniu przez Man City rekordowego transferu Elliota Andersona z Nottingham Forest. Angielski klub ma wydać na niego według wieści mediów 134 miliony euro. W każdym razie nie zamierza na tym kończyć przebudowy środka pola.