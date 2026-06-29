Kovacić może zaliczyć miękkie lądowanie. Potentat zagiął na niego parol

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mateo Kovacić

Mateo Kovacić na radarze Juventusu

Juventus najprawdopodobniej dokona kilku istotnych zmian w swoim składzie po niesatysfakcjonującym sezonie, zakończonym dopiero szóstym miejscem w tabeli Serie A. Taki rezultat oznacza, że ekipa Starej Damy w nadchodzących rozgrywkach będzie rywalizowała jedynie w Lidze Europy, co stanowi duże rozczarowanie dla tamtejszych kibiców oraz władz klubu z Piemontu. W Turynie chcą jak najszybciej wrócić do walki o najważniejsze trofea, dlatego przygotowują się do przeprowadzenia kilku znaczących wzmocnień.

Jak poinformował Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przenosin na Allianz Stadium jest Mateo Kovacić. Manchester City ma być gotowy do rozstania z chorwackim pomocnikiem, który ma za sobą trudny sezon naznaczony problemami zdrowotnymi oraz niewielką liczbą występów. Mimo to Juventus wierzy, że doświadczony zawodnik jest w stanie odbudować swoją formę i ponownie stać się ważnym ogniwem zespołu. Niewykluczone, iż w najbliższych tygodniach do angielskiego klubu wpłynie oficjalna oferta.

Mierzący 177 centymetrów pomocnik, którego łączy się również z Milanem, Interem Mediolan, Nottingham Forest oraz Aston Villą, występuje w Manchesterze City od lipca 2023 roku. Wówczas trafił do zespołu Obywateli z Chelsea za blisko 30 milionów euro. Były piłkarz Realu Madryt w minionej kampanii rozegrał zaledwie dziewięć spotkań i zaliczył jedną asystę, spędzając na boisku tylko 242 minuty. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 10 milionów euro.

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