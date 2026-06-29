Manchester City wybrał następcę Guardioli. Znany trener przejął stery

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Oficjalnie: Enzo Maresca nowym szkoleniowcem Manchesteru City

Manchester City za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej poinformował o zatrudnieniu Enzo Mareski na stanowisku trenera zespołu Obywateli. Włoski szkoleniowiec, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, zastąpił Pepa Guardiolę, który kilka tygodni temu zrezygnował z prowadzenia drużyny The Citizens. Nowy menedżer związał się z angielskim klubem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2029 roku. Przed Włochem stoi niezwykle wymagające zadanie utrzymania Manchesteru City w gronie najlepszych europejskich ekip.

Dla Mareski jest to powrót na Etihad Stadium po kilku sezonach. W latach 2022-2023 pełnił bowiem funkcję asystenta w sztabie szkoleniowym wyżej wspomnianego Guardioli. Czterdziestosześcioletni włoski menedżer pozostawał ostatnio bez pracodawcy po głośnym rozstaniu z Chelsea. Podczas pracy w londyńskiej ekipie wywalczył triumf w Lidze Konferencji i Klubowych Mistrzostwach Świata. Wcześniej prowadził również Leicester City oraz Parmę Calcio, zdobywając cenne doświadczenie na ławkach trenerskich.

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Wracając do poprzedniego trenera Manchesteru City, to Pep Guardiola pozostanie zapamiętany w niebieskiej części miasta jako jedna z największych legend w dziejach klubu. Pięćdziesięciopięcioletni Hiszpan prowadził zespół Obywateli od 2016 roku – w 593 spotkaniach odniósł 423 zwycięstwa, zanotował 77 remisów i poniósł 93 porażki. W tym czasie sięgnął między innymi po sześć tytułów mistrza Anglii oraz wygraną w Lidze Mistrzów, zapisując się złotymi zgłoskami w historii Manchesteru City.