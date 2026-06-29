Niemcy – Paragwaj: typy i kursy. Przed Nagelsmannem wymagające wyzwanie

Niemcy - Paragwaj to mecz 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek (29 czerwca) o godz. 22:30. Piłkarze Juliana Nagelsmanna chcą zapomnieć o porażce na koniec fazy grupowej.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Niemcy Paragwaj Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 czerwca 2026 08:59

Niemcy – Paragwaj: typy bukmacherskie

Niemcy zmierzą się z Paragwajem w 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Nasi zachodni sąsiedzi zakończyli fazę grupową na pierwszym miejscu w grupie E, imponując szczególnie w dwóch pierwszych meczach przeciwko Curacao oraz Wybrzeżu Kości Słoniowej. W tych spotkaniach strzelili łącznie dziewięć bramek, dzięki czemu zapewnili sobie awans już przed ostatnią kolejką.

Czterokrotni mistrzowie świata nie byli przed turniejem stawiani w gronie głównych faworytów do tytułu, jednak ich ofensywny potencjał pokazuje, że wciąż mogą odegrać istotną rolę w walce o najwyższe cele. Już w 1/8 finału może ich czekać wymagające starcie z Francją.

Paragwaj awansował do fazy pucharowej jako jedna z najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Podopieczni Gustavo Alfaro zdobyli cztery punkty w fazie grupowej, zajmując trzecie miejsce w grupie D. Drużyna z Ameryki Południowej najlepszy wynik na mundialu osiągnęła w 2010 roku, kiedy dotarła do ćwierćfinału. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

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Niemcy – Paragwaj: ostatnie wyniki

Niemcy przystąpią do 1/16 finału MŚ po wygranych z Curacao (7:1), Wybrzeżem Kości Słoniowej (2:1) oraz porażce z Ekwadorem (1:2). Przegrana sprawiła, że przerwali serię 11 zwycięstw z rzędu. Przed turniejem podopieczni Nagelsmanna pokonali jeszcze USA (2:1) oraz Finlandię (4:0).

Paragwajczycy z kolei zakończyli fazę grupową z czterema punktami. W grupie D bezbramkowo zremisowali z Australią (0:0), wygrali z Turcją (1:0) i przegrali z USA (1:4) na otwarcie turnieju. W meczach przygotowawczych przed mundialem pokonali Nikaraguę (4:0), ale ulegli Maroku (0:2).

Niemcy – Paragwaj: historia

Dotychczas reprezentacje Niemiec i Paragwaju zmierzyły się dwukrotnie. Na mundialu w 2002 roku Niemcy wygrali (1:0) po golu Olivera Neuville’a, który zapewnił awans do ćwierćfinału turnieju. Z kolei w 2013 roku doszło do spotkania towarzyskiego, które zakończyło się remisem (3:3).

Niemcy – Paragwaj: kursy bukmacherskie

W ofercie STS kursy na zwycięstwo Niemców w starciu z Paragwajem wynoszą około 1.38. Natomiast wygrana zespołu z Ameryki Południowej została wyceniona na poziomie 8.75, a remis 5.00.

Niemcy Paragwaj 1.33 5.50 9.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 czerwca 2026 08:59

Niemcy – Paragwaj: przewidywane składy

Niemcy: Neuer – Kimmich, Rudiger, Tah, Brown – Nmecha, Pavlović – Sane, Musiala, Wirtz – Havertz

Paragwaj: Gill – Caceres, Alderete, Velazquez, Alonso – Almiron, Galarza, Cubas, Mauricio – Avalos, Enciso

Niemcy – Paragwaj: sonda

Kto awansuje do 1/8 finału mistrzostw świata? Niemcy

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Niemcy – Paragwaj: transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Niemcami a Paragwajem w 1/16 finału mistrzostw świata odbędzie się w poniedziałek (29 czerwca) o godzinie 22:30. Transmisja będzie dostępna na antenach TVP 1, TVP Sport, w portalu sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.

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