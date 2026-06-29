Robert Lewandowski zaliczył właśnie transfer do MLS. Kapitan reprezentacji Polski został nowym zawodnikiem Chicago Fire. Amerykański klub potwierdził przyjście napastnika w poniedziałkowy wieczór.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Oficjalnie: Robert Lewandowski wzmocnił Chicago Fire

Robert Lewandowski już kilka tygodni temu zapowiedział odejście z FC Barcelony. Od tamtej chwili trwały poszukiwania nowego klubu. Dobiegły one końca w poniedziałkowy wieczór. Otóż transfer kapitana reprezentanta Polski za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiło Chicago Fire. Tym samym potwierdziły się ostatnie doniesienia.

Decyzja Roberta Lewandowskiego nie powinna dziwić. Polski napastnik długo czekał na propozycję od klubów z Arabii Saudyjskiej. 37-latek jednak nie chciał czekać w nieskończoność i zdecydował się dołączyć do Chicago Fire. Kapitan naszej kadry oczywiście przeniósł się na boiska MLS na zasadzie wolnego transferu. 30 czerwca oficjalnie dobiega końca jego kontrakt z FC Barceloną.

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Robert Lewandowski nie będzie pierwszym piłkarzem w Chicago Fire. 37-latek będzie dziewiątym takim zawodnikiem. Wcześniej barwy tego zespołu reprezentowali: David Poręba, Kacper Przybyłko, Przemysław Frankowski, Krzysztof Król, Tomasz Frankowski, Piotr Nowak, Roman Kosecki, Jerzy Podbrożny. Oczy polskich kibiców będą teraz zwrócone na Stany Zjednoczone.

W minionym sezonie Robert Lewandowski rozegrał 46 spotkań w koszulce FC Barcelony. Polak zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 19 trafień, a także zaliczył cztery asysty.