BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

David Colina zostanie zawodnikiem Zagłębia Lubina

Zagłębie Lubin jeszcze zwleka z przeprowadzeniem sporej liczby transferów. Lada moment jednak drużyna prowadzona przez Leszka Ojrzyńskiego wzmocni defensywę. Z informacji przekazanych przez Lorenzo Lepore dowiadujemy się, że Miedziowi pozyskają zawodnika z Bundesligi. Na ich pokładzie wyląduje David Colina, który na co dzień jest związany z Augsburgiem.

Chorwacki defensor przeniesie się do Zagłębia Lubin na zasadzie transferu definitywnego. Koszt transakcji wyniesie około 400 tysięcy euro. 25-latek już w środę zjawi się w Polsce, gdzie przejdzie testy medyczne. Jeśli zakończą się one pozytywnie, to zawodnik złoży oficjalny podpis na kontrakcie i zawita tym samym na boiska PKO Ekstraklasy.

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David Colina finalnie nie podbił Niemiec. Chorwat rozegrał tylko siedem spotkań na poziomie Bundesligi. Co ciekawe, zawodnik zdołał nawet raz wpisać się na listę strzelców. Udało mu się tego dokonać w rywalizacji przeciwko Borussii Dortmund. Poprzedni sezon natomiast 25-latek spędził na wypożyczeniu w NK Osijek.

W minionym sezonie David Colina rozegrał 31 spotkań na chorwackich boiskach. Defensor zdołał strzelić jednego gola, a także udało mu się zaliczyć trzy asysty.