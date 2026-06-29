Olise spotka się z włodarzami Bayernu. Wielki transfer dojdzie do skutku?

Michael Olise spotka się z włodarzami Bayernu Monachium, aby omówić swoją przyszłość. Francuski skrzydłowy zdaje sobie sprawę, że Real Madryt jest poważnie zainteresowany jego osobą - donosi Jose Felix Diaz z gazety AS.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Real Madryt wciąż chce sprowadzić Michaela Olise

Michael Olise jest obecnie uznawany za jednego z najlepszych zawodników na świecie. Dwudziestoczteroletni skrzydłowy na co dzień występuje w Bayernie Monachium, a jego znakomita forma przyciąga uwagę największych europejskich klubów. Szczególne zainteresowanie pozyskaniem reprezentanta Francji wykazuje Real Madryt. Według medialnych doniesień Królewscy są gotowi pobić rekord transferowy i zapłacić za gwiazdora ponad 222 miliony euro, co uczyniłoby go najdroższym piłkarzem w historii.

Bawarski klub nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoim czołowym zawodnikiem. Kluczowe znaczenie może mieć jednak stanowisko samego piłkarza. Jak poinformował Jose Felix Diaz z hiszpańskiego dziennika „AS”, w najbliższym czasie Michael Olise ma spotkać się z włodarzami Bayernu Monachium, aby omówić swoją przyszłość. Niewykluczone, że 20-krotny reprezentant Trójkolorowych poprosi ich o zgodę na przenosiny do stolicy Hiszpanii. Wszystko wskazuje na to, że rozmowy odbędą się po zakończeniu tegorocznego mundialu.

Olise reprezentuje barwy mistrzów Bundesligi od lipca 2024 roku, gdy przeprowadził się na Allianz Arenę z Crystal Palace za 53 miliony euro. Od tego czasu stał się jednym z liderów niemieckiego giganta i znacząco podniósł swój poziom sportowy. W minionym sezonie rozegrał 52 spotkania, zdobył 22 bramki oraz zanotował aż 31 asyst. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa francuskiego skrzydłowego wynosi aktualnie około 150 milionów euro.

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