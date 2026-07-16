Maik Nawrocki blisko nowego klubu. Testy medyczne już zaplanowane

18:51, 16. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Meczyki.pl / Tomasz Włodarczyk

Maik Nawrocki opuszcza Celtic Glasgow po trzech latach. Środkowy obrońca ma już zaplanowane testy medyczne w RC Lens - informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

Maik Nawrocki
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Maik Nawrocki

RC Lens ściągnie Maika Nawrockiego

Maik Nawrocki jest bardzo blisko kolejnego transferu. Polski środkowy obrońca ma opuścić Celtic Glasgow i przenieść się do francuskiego RC Lens. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl, 25-latek ma już zaplanowane testy medyczne, a oficjalne ogłoszenie przeprowadzki do Francji może nastąpić w najbliższy piątek.

Nawrocki jest dobrze znany kibicom PKO BP Ekstraklasy, gdyż występował w barwach Warty Poznań oraz Legii Warszawa. To właśnie ze stołecznego klubu latem 2023 roku przeniósł się do szkockiego giganta, który zapłacił za stopera 5 milionów euro. Na Celtic Park łącznie uzbierał 18 występów.

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS i oglądaj Ekstraklasę ZA DARMO przez 3 miesiące. Sprawdź szczegóły oferty

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W ubiegłym sezonie Nawrocki został wypożyczony do Hannoveru 96, gdzie miał odbudować swoją formę i odzyskać rytm meczowy. Pobyt w Niemczech był dla niego znacznie bardziej udany. W sumie rozegrał 17 spotkań, w których zdobył trzy bramki oraz zanotował trzy asysty.

W tym tygodniu RC Lens pozyskał również Michała Skórasia. Skrzydłowy reprezentacji Polski przeniósł się z belgijskiego Gentu za 6 milionów euro. Z kolei dla Nawrockiego transfer do Ligue 1 może być szansą na odbudowanie kariery. Jego kontrakt ze szkockim klubem obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Według serwisu Transfermarkt.de, wartość Maika Nawrockiego wynosi obecnie 1,5 mln euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości