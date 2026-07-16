Maik Nawrocki blisko nowego klubu. Testy medyczne już zaplanowane

Maik Nawrocki opuszcza Celtic Glasgow po trzech latach. Środkowy obrońca ma już zaplanowane testy medyczne w RC Lens - informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Maik Nawrocki

RC Lens ściągnie Maika Nawrockiego

Maik Nawrocki jest bardzo blisko kolejnego transferu. Polski środkowy obrońca ma opuścić Celtic Glasgow i przenieść się do francuskiego RC Lens. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl, 25-latek ma już zaplanowane testy medyczne, a oficjalne ogłoszenie przeprowadzki do Francji może nastąpić w najbliższy piątek.

Nawrocki jest dobrze znany kibicom PKO BP Ekstraklasy, gdyż występował w barwach Warty Poznań oraz Legii Warszawa. To właśnie ze stołecznego klubu latem 2023 roku przeniósł się do szkockiego giganta, który zapłacił za stopera 5 milionów euro. Na Celtic Park łącznie uzbierał 18 występów.

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W ubiegłym sezonie Nawrocki został wypożyczony do Hannoveru 96, gdzie miał odbudować swoją formę i odzyskać rytm meczowy. Pobyt w Niemczech był dla niego znacznie bardziej udany. W sumie rozegrał 17 spotkań, w których zdobył trzy bramki oraz zanotował trzy asysty.

W tym tygodniu RC Lens pozyskał również Michała Skórasia. Skrzydłowy reprezentacji Polski przeniósł się z belgijskiego Gentu za 6 milionów euro. Z kolei dla Nawrockiego transfer do Ligue 1 może być szansą na odbudowanie kariery. Jego kontrakt ze szkockim klubem obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Według serwisu Transfermarkt.de, wartość Maika Nawrockiego wynosi obecnie 1,5 mln euro.