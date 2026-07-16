Motor Lublin podjął decyzję. Przyszłość Czubaka jest już jasna

17:58, 16. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Tomasz Włodarczyk / Meczyki

Motor Lublin miał otrzymać ofertę transferową za Karola Czubaka. Napastnik jednak zostanie pod skrzydłami Mariusza Misiury. Być może 26-latek będzie także kapitanem lubelskiej drużyny - donosi Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki".

Karol Czubak
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Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Karol Czubak

Karol Czubak zostanie w Motorze Lublin

Motor Lublin wciąż jest w trakcie budowy składu na nowy sezon. Zbigniew Jakubas i spółka ostatnio wzięli się ostro do pracy i zaczęli przeprowadzać transfery. Dobiegły jednak do nas informacje, że na stole lubelskiego zespołu pojawiła się oferta za Karola Czubaka. Tymczasem Tomasz Włodarczyk z redakcji „Meczyki” uspokoił fanów Koziego Grodu Dumy.

Karol Czubak nie zostanie sprzedany, więc Motor Lublin odrzuci oferty transferowe. Napastnik ma za sobą wybitny sezon i być może w nowej kampanii będzie ogrywał nową rolę w zespole. Otóż 26-latek może zostać kapitanem drużyny. Nic więc dziwnego, że władze lubelskiego klubu nie mają zamiaru rozstawać się ze swoim kluczowym graczem.

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Kontrakt Karola Czubaka z Motorem Lublin obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. W umowie między stronami widnieje zapis umożliwiający kontynuowanie współpracy o kolejne dwa lata. Jeśli 26-latek powtórzy tak wspaniałą kampanię, to pozostanie napastnika w drużynie Mariusza Misiury będzie tylko kwestią czasu.

Karol Czubak dotychczas rozegrał 33 spotkania w koszulce Motoru Lublin. Reprezentant Polski zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 18 trafień, a także zaliczył trzy asysty.

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