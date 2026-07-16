Barcelona go chciała, on wybrał inaczej. Nico Williams ujawnił prawdę

Nico Williams wrócił do głośnej sagi transferowej z FC Barceloną i przekonuje, że nie żałuje swojej decyzji. Hiszpan wybrał Athletic Bilbao i uważa, że postąpił właściwie.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Barcelona czekała na decyzję. Nico Williams musiał wybrać swoją drogę

Nico Williams latem ubiegłego roku znalazł się w centrum jednej z najgłośniejszych historii transferowych w Hiszpanii. FC Barcelona mocno zabiegała o sprowadzenie skrzydłowego Athletic Bilbao, jednak ostatecznie do przeprowadzki nie doszło. Reprezentant Hiszpanii zdecydował się pozostać w ekipie z San Mames i podpisał nowy, długoterminowy kontrakt obowiązujący do 2035 roku.

Zawodnik po czasie wrócił do tamtych wydarzeń w dokumencie przygotowanym przez stację RTVE. Reprezentant Hiszpanii przyznał, że był to jeden z najtrudniejszych momentów w jego karierze, a ogromna presja medialna dotknęła również jego najbliższych. – Mój rok był niezwykły. To było bardzo trudne lato, dużo presji dla mnie i mojej rodziny, a ostatecznie nie jest łatwo – mówił Nico Williams cytowany przez SPORT.

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O kulisach całej sytuacji opowiedział również jego brat Inaki Williams. Kapitan zespołu z Bilbao zdradził, że ciągłe spekulacje sprawiły, iż podjęcie decyzji stało się dla Nico ogromnym wyzwaniem. – Jeśli mój brat nie podejmował decyzji z dnia na dzień, milczał lub zastanawiał się nad tym, co dla niego było brutalną zmianą życiową, wydawało się, że radzi sobie źle – mówił Inaki Williams.

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Starszy z braci Williams wspomniał także o trudnych momentach, które przeżywała rodzina podczas transferowej burzy. Wśród nich znalazły się nawet akty wandalizmu. – Najgorszy moment był, gdy zdewastowali mural. Zwłaszcza, gdy mój brat wrócił z wakacji ze swoją dziewczyną i zastaliśmy rozbitą szybę w samochodzie – przyznał piłkarz.

Mimo że Barcelona zdobyła mistrzostwo Hiszpanii bez Nico Williamsa, skrzydłowy nadal uważa, że pozostanie w Athletic było najlepszym wyborem. Hiszpan podkreślił, że więź z klubem była dla niego ważniejsza niż potencjalne sukcesy sportowe. – Podjąłem właściwą decyzję. Wolę grać w tym klubie niż wygrać pięć Lig Mistrzów czy dwa tytuły La Liga. I udowodniłem to – zaznaczył zawodnik.

Nico Williams obecnie skupia się na grze dla reprezentacji Hiszpanii podczas MŚ 2026. Jego historia pokazuje jednak, że transferowe decyzje nie zawsze zależą wyłącznie od pieniędzy i sportowych ambicji.