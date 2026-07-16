Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Mateo Pellegrino zbliża się do Juventusu

Juventus zaczyna działać na rynku transferowym. A ich głównym celem jest pozyskanie nowego napastnik. Włoski gigant wybrał już kandydata intensywnie pracuje nad transferem. Jak przekazuje Gianluca Di Marzio, o krok od przenosiny do stolicy Piemontu jest Mateo Pellegrino z Parmy Calcio. Stara Dama zaczęła intensywnie pracować nad pozyskaniem 24-latka.

Według wspomnianego źródła, doszło już do bezpośredniego spotkania przedstawicieli obu klubów, podczas którego omawiano warunki ewentualnej transakcji. Juventus i Parma utrzymują bardzo dobre relacje, dlatego negocjacje przebiegają w pozytywnej atmosferze. W najbliższym czasie strony mają ustalić ostateczną formułę transferu.

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Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest wypożyczenie Mateo Pellegrino z opcją wykupu. Klauzula ta miałaby jednak automatycznie przekształcić się w obowiązek wykupu po spełnieniu określonych warunków sportowych przez zawodnika oraz Juventus. Taka konstrukcja umowy odpowiadałaby obu klubom i może znacząco ułatwić dopięcie całej operacji. Na ten moment jednak nie wiadomo, kiedy transfer zostanie sfinalizowany.

Mateo Pellegrino dotychczas rozegrał 52 spotkania w koszulce Parmy Calcio. Argentyński snajper zdołał zgromadzić na swoim koncie 15 trafień, a także zaliczył dwie asysty.