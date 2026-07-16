Barcelona, PSG i nie tylko! Potęgi biją się o brazylijską gwiazdę

FC Barcelona i Paris Saint-Germain nie są jedyni w walce o gwiazdę Bournemouth. Rayan wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. W walce o Brazylijczyka liczą się również Liverpool oraz Bayern Monachium - donosi "TEAMtalk".

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Brazylii

Rayan łączony z Barceloną, PSG, Liverpoolem i Bayernem

FC Barcelona bacznie przeczesuje rynek w poszukiwaniu wzmocnień. Jak się okazuje, Duma Katalonii ma rywali w walce o głośny transfer. Paris Saint-Germain, Bayern Monachium oraz Liverpool również liczą się w rywalizacji o transfer brazylijskiego piłkarza, który błysnął na Mistrzostwach Świata 2026. Serwis „TEAMtalk” zdradza, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Rayan, który na co dzień reprezentuje barwy Bournemouth.

Utalentowany skrzydłowy był jednym z kluczowych graczy swojej kadry na mundialu. Piłkarz Wisienek, mający zaledwie 19 lat, wyróżniał się boiskową dojrzałością. Nic więc dziwnego, że reprezentant Canarinhos zaczął wzbudzać tak ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Obecnie jednak trudno stwierdzić, który klub ma największe szanse na jego transfer.

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Na ten moment wydaje się, że najwięcej pracy w transfer Rayana wkłada Liverpool. The Reds zaczęli patrzeć w kierunku piłkarza Bournemouth, po tym jak zaczął oddalać się od nich Yan Diomande. Brazylijczyk zatem jest postrzegany jako następca Mohameda Salaha. Czas jednak pokaże, gdzie w kolejnej kampanii będzie występował utalentowany skrzydłowy.

Rayan dotychczas rozegrał 15 spotkań w koszulce Bournemouth. Brazylijczyk zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.