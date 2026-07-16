Marcus Rashford nie dołączy do giganta. Padła jasna deklaracja

Marcus Rashford wykluczył transfer do tureckiego giganta Fenerbahce - przekazał Fabrizio Romano. Skrzydłowy wrócił do Manchesteru United po wypożyczeniu do Barcelony.

Allstar Picture Library Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Fabrizio Romano nie ma wątpliwości. Rashford odrzucił ofertę Fenerbahce

Marcus Rashford nie zamierza tego lata przenosić się do Turcji. Według najnowszych informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, angielski skrzydłowy nie prowadzi żadnych rozmów z Fenerbahce, a jego najbliższa przyszłość zostanie wyjaśniona dopiero po rozpoczęciu przygotowań do nowego sezonu.

28-latek wraca do Manchesteru United i ma rozpocząć okres przygotowawczy pod wodzą Michaela Carricka. Menedżer Czerwonych Diabłów chce osobiście przyjrzeć się sytuacji Rashforda i sprawdzić, czy zawodnik może jeszcze odegrać ważną rolę w jego zespole.

– Z Fenerbahce na razie nic się nie dzieje. Nic nie jest bliskie. Nic nie jest konkretne. Tak wygląda sytuacja na dziś – ujawnił Romano. W ostatnich dniach pojawiały się doniesienia, że turecki klub mocno naciska na transfer Anglika.

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Przyszłość Rashforda na Old Trafford od dłuższego czasu stoi pod znakiem zapytania. W poprzednim sezonie skrzydłowy został wypożyczony do Barcelony, w której prezentował się bardzo dobrze. W 49 spotkaniach zdobył 14 bramek i zanotował 14 asyst. Mimo udanego okresu kataloński klub zdecydował się nie wykupywać reprezentanta Anglii na stałe.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Marcus Rashford has zero plans to move to Turkey this summer, zero talks with Fenerbahçe.



He’s returning for pre-season at Man Utd as Carrick wants to work with him.



Rashford can still leave #MUFC but only in case of top club bid.



🎥 https://t.co/05rxVmONVf pic.twitter.com/hlqhQZn6ju — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026

Na Camp Nou postawili na transfer Anthony’ego Gordona z Newcastle United. Problem Rashforda w Manchesterze United rozpoczął się przede wszystkim za kadencji Rubena Amorima. Portugalczyk miał wątpliwości dotyczące roli zawodnika w drużynie. Obecna umowa Anglika na Old Trafford obowiązuje do czerwca 2028 roku.