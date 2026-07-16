Liverpool chce nowego pomocnika. W grze nawet 60 mln euro

Liverpool rusza po defensywnego pomocnika. Według portalu "TEAMtalk", Kaishu Sano z Mainz jest na krótkiej liście życzeń The Reds.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Kaishu Sano na liście życzeń Liverpoolu

Liverpool tego lata przechodzi spore zmiany. Z klubem pożegnali się Mohamed Salah, Ibrahima Konate oraz Andy Robertson, czyli zawodnicy, którzy stanowili o sile zespołu z Anfield. Nowy menedżer The Reds Andoni Iraola chce rozpocząć budowę drużyny według własnej wizji i jednym z jego priorytetów jest wzmocnienie pozycji defensywnego pomocnika.

Hiszpański szkoleniowiec uważa, że Liverpool potrzebuje większej stabilności w środku pola i zawodnika, który będzie odpowiedzialny nie tylko za odbiór piłki, ale również za kontrolowanie tempa gry. Na ten moment szeregi klubu zasilili środkowy obrońca Jeremy Jacquet z Rennes oraz skrzydłowy Victor Munoz z Osasuny.

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Jak informuje portal „TEAMtalk”, Liverpool jest obecnie liderem wyścigu o japońskiego pomocnika Kaishu Sano z FSV Mainz. 25-latek stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników w Europie po znakomitym sezonie w 1. Bundeslidze oraz bardzo dobrych występach podczas mistrzostw świata 2026.

Sytuację 25-latka monitorują również Arsenal, Tottenham Hotspur oraz Borussia Dortmund. Wszystkie te kluby miały już kontaktować się z przedstawicielami zawodnika. Cena Sano znacząco wzrosła udanym mundialu. Liverpool rozważa złożenie oferty, która mogłaby stać się rekordową sprzedażą w historii Mainz. Niemiecki klub oczekuje za niego kwoty zbliżonej do 60 milionów euro.

Japończyk w poprzednim sezonie rozegrał 48 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył dwie bramki oraz zanotował pięć asyst. Sano w barwach Mainz występuje od lata 2024 roku.