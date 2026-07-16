Man United planuje kolejny transfer. Gigant szykuje ofertę

Manchester United rozważa latem transfer Sandera Berge z Fulham. Z informacji portalu "TEAMtalk" wynika, iż Czerwone Diabły muszą przygotować około 50 milionów euro za pomocnika.

PressFocus Na zdjęciu: Michael Carrick

Sander Berge na celowniku Manchesteru United

Manchester United tego lata pracuje nad przebudową środka pola. Czerwone Diabły chcą stworzyć nową jakość w drugiej linii i po odejściu Casemiro, którego kontrakt wygasł, planują sprowadzić aż trzech środkowych pomocników. Klub pozyskał już Andreya Santosa z Chelsea za około 56 milionów euro oraz Youriego Tielemansa z Aston Villi za 41 milionów euro.

Według najnowszych informacji „TEAMtalk”, klub z Manchesteru ponownie rozpoczął wewnętrzne rozmowy w sprawie transferu Sandera Berge z Fulham. Reprezentant Norwegii coraz mocniej znajduje się na radarze Czerwonych Diabłów, które widzą w nim zawodnika mogącego od razu rywalizować w Premier League oraz europejskich pucharach.

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Berge ma za sobą bardzo udany okres w Fulham. Norweg był jednym z najważniejszych zawodników zespołu i potwierdził swoją wysoką formę również podczas mistrzostw świata. Jego warunki fizyczne, spokój w rozegraniu oraz umiejętność zabezpieczania środka pola sprawiły, że zwrócił uwagę większych klubów.

Czerwone Diabły uważają, że Berge może być dostępny za kwotę około 50 milionów euro. Dla klubu z Old Trafford byłby to rozsądny wydatek, szczególnie biorąc pod uwagę doświadczenie Norwega i jego znajomość realiów Premier League.

Norweg w angielskiej elicie rozegrał łącznie 131 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował pięć asyst. Przed przeprowadzką do Fulham reprezentował również barwy Sheffield United oraz Burnley. Jego kontrakt z londyńskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.