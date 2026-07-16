Barcelona zrobiła to w trzy dni. Kulisy hitu transferowego

17:55, 16. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Bild

FC Barcelona dopięła błyskawiczny transfer Karima Adeyemiego z Borussii Dortmund. Katalończycy w trzy dni zamknęli rozmowy i sprowadzają niemieckiego skrzydłowego.

Hansi Flick
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona przejęła gwiazdę BVB

FC Barcelona nie zwalnia tempa na rynku transferowym i wykonała zdecydowany ruch po Karima Adeyemiego. 24-letni reprezentant Niemiec zostanie nowym zawodnikiem klubu z Camp Nou, a cała operacja została przeprowadzona w ekspresowym tempie. Według informacji przekazanych przez Bild negocjacje między stronami trwały niespełna trzy dni.

Barcelona uzgodniła z Borussią Dortmund transfer opiewający na 22 miliony euro kwoty podstawowej. W umowie znalazły się również dodatkowe bonusy w wysokości dziewięciu milionów euro, które będą uzależnione od osiągnięć sportowych zawodnika i zespołu. Niemiecki klub zadbał także o swoją przyszłość, zabezpieczając aż 35 procent z kolejnego transferu skrzydłowego.

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Początkowo rozmowy nie były jednak proste. Działacze przedstawiciela Bundesligi, Lars Ricken i Ole Book, odrzucili pierwszą propozycję Barcy wynoszącą 20 milionów euro. Katalończycy musieli znaleźć rozwiązanie, które pozwoliłoby zbliżyć stanowiska obu klubów.

Kluczową rolę odegrał dyrektor sportowy Deco, który zmodyfikował strukturę bonusów i przekonał włodarzy BVB do zaakceptowania warunków transakcji. Według źródła dużym zwolennikiem sprowadzenia Adeyemiego był również Hansi Flick. Szkoleniowiec Barcelony doskonale zna zawodnika z czasów pracy z reprezentacją Niemiec i wierzy, że może on być ważnym elementem jego zespołu.

Piłkarz pojawił się już w Hiszpanii, gdzie przejdzie obowiązkowe badania medyczne przed podpisaniem kontraktu. Skrzydłowy ma związać się z Barceloną pięcioletnią umową obowiązującą do 2031 roku.

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